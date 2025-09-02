Психолог рассказала, как письмо от руки помогает справляться с эмоциями
Психолог Сальникова: письмо от руки помогает контролировать эмоции
Говорят, чтобы стало эмоционально легче, необходимо рассказать о своих эмоциях на бумаге. Существует техника «терапевтическое письмо», которое позволяет справляться с внутренним негативом.
Психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» рассказала, что письменная речь является базовым формированием высших психических функций, которые развиваются в первые годы жизни примерно до 6-7 лет.
«Когда мы пишем на листе, проговариваем эмоции ртом — они идут до нашего сознания через обратную последовательность — сверху вниз — наш мозг принимает эту информацию», — сказала она.
По словам психолога, техника терапевтического письма полезна, когда копится много эмоций, которые могут перерасти во что-то негативное.
«Зачастую при эмоциях хочется сказать что-то неконструктивное, чтобы это не высказывать партнеру, можно написать письмо, выписать на листочке. То есть вы выплесните и оставите эмоции на бумаге, а дальше сможете конструктивно мыслить и выражать в словах свои задумки», — объяснила Сальникова.