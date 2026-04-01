«Фактор риска»: Россиянам рассказали, как правильно сдавать анализ на уровень холестерина

01 апреля 2026, 12:54

Врач Барсуков: анализ на уровень холестерина сдается натощак

Фото: istockphoto/Henadzi Pechan

Проверять уровень холестерина в крови нужно регулярно — это помогает оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В России существуют клинические рекомендации по срокам скрининга на нарушения липидного обмена: от 18 до 39 лет — 1 раз в 3–5 лет; от 40 до 65 лет — 1 раз в год.





Старший научный сотрудник отделения эндокринологии МОНИКИ им. Владимирского Илья Барсуков в беседе с «Радио 1» рассказал, как правильно сдавать анализ на уровень холестерина в крови.





«Анализ сдается утром натощак, накануне стоит избегать жирной пищи и алкоголя. Специально голодать несколько дней не нужно — это не тольо обманет самого пациента, но и не покажет реальной картины. Если зафиксировано существенное повышение уровня липидов с множественными факторами риска, диета бесполезна, ее в 99% случаев недостаточно», — отметил врач.

«Генетические исследования дают ученым важную пищу для размышлений о природе заболеваний, но для конкретного пациента ключ к здоровью сердца лежит не в карте этнического происхождения, а в регулярной диспансеризации. Современная медицина располагает инструментами, чтобы компенсировать любые риски, если вовремя обнаружить проблему», — подчеркнул Барсуков.