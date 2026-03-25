Эндокринолог предупредила о негативном влиянии света в ночное время

25 марта 2026, 18:08

Врач Сидорова: включенный свет повышает риски развития ожирения

Фото: iStock/peakSTOCK

Включенный свет в ночное время нарушает выработку мелатонина, что чревато метаболическими проблемами, в том числе ожирением. Об этом предупредила врач-эндокринолог, диетолог клиники Soft Medical Center Юлия Сидорова.





Она пояснила, что снижение уровня мелатонина вызывает проблемы с глубиной сна и может привести к хроническому недосыпу. В этом случае организм будет компенсировать недостаток энергии с помощью гормонов, которые регулируют голод (грелин) и насыщение (лептин).





«Соответственно, люди, которые хронически недосыпают, они склонны есть так называемую гурманную пищу, то есть пищу с высокой степенью калорийности», — отметила Сидорова в разговоре с «Известиями».