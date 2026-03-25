Эндокринолог предупредила о негативном влиянии света в ночное время
Врач Сидорова: включенный свет повышает риски развития ожирения
Включенный свет в ночное время нарушает выработку мелатонина, что чревато метаболическими проблемами, в том числе ожирением. Об этом предупредила врач-эндокринолог, диетолог клиники Soft Medical Center Юлия Сидорова.
Она пояснила, что снижение уровня мелатонина вызывает проблемы с глубиной сна и может привести к хроническому недосыпу. В этом случае организм будет компенсировать недостаток энергии с помощью гормонов, которые регулируют голод (грелин) и насыщение (лептин).
«Соответственно, люди, которые хронически недосыпают, они склонны есть так называемую гурманную пищу, то есть пищу с высокой степенью калорийности», — отметила Сидорова в разговоре с «Известиями».
Она подчеркнула, что дети и подростки имеют более выраженную чувствительность циркадной системы к свету. У них вечерний и ночной свет сдвигает фазы сна и ухудшает его качество, что отрицательно сказывается на учебном процессе.