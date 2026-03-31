Врач раскрыл популярные мифы о «плохом» холестерине

31 марта 2026, 18:23

Врач Барсуков: причины повышенного холестерина в курении, ожирении и генетике

Фото: istockphoto / Nadzeya Haroshka

Недавно в СМИ появилась информация о том, что у 16% русских встречается генетическая защита от образования холестериновых бляшек, тогда как у некоторых народов Северного Кавказа такой защиты нет. Однако, как говорят специалисты, надеяться на «хорошую наследственность» и игнорировать врачей — опасная стратегия.





Старший научный сотрудник отделения эндокринологии МОНИКИ им. Владимирского Илья Барсуков в беседе с «Радио 1» объяснил, генетика — это сложность. Даже если в вашей этнической группе статистически чаще встречается защитный вариант гена, это не дает гарантии, что он есть именно у вас. И наоборот — отсутствие защитного гена у «северокавказских народов» в среднем не означает фатальный приговор для конкретного человека.





«Поскольку гены складываются непредсказуемо и мы не всегда знаем достаточно глубоко своих предков, то без генетического анализа полагаться на какую-то частотность этих вещей в плане защиты или, наоборот, рисков не стоит. Главная задача пациента — не гадать на кофейной гуще, а своевременно проходить диспансеризацию. Это касается всех, независимо от происхождения», — пояснил он.

«Необходимо с определённой частотой проходить чек-ап. По результатам анализов доктор скажет, нужно ли, кроме здорового образа жизни, что-то ещё принимать. Спектр препаратов, которыми мы сейчас обладаем, позволяет все эти вещи абсолютно закрывать. Критически важно не пропустить момент старта. Если уровень «плохих липидов» уже повышен, но серьезных событий (инфарктов или инсультов) еще не произошло, своевременно начатая терапия позволяет снизить риски более чем в два раза», — подчеркнул Барсуков.