Фальшивая скромность: откуда у председателя ФБК* Марии Певчих**дорогая недвижимость в Лондоне?
По данным издания RT, купленное в Лондоне якобы на собственные деньги скромное жильё, о котором рассказывала глава Фонда борьбы с коррупцией* Мария Певчих**, оказалось дорогой квартирой в престижном районе стоимостью 433 тыс. фунтов. При этом вся сумма, согласно документам, была выплачена сразу, без кредитов. Певчих и её коллеги только перед своей аудиторией делают вид, что живут скромно, отмечают эксперты. Данный факт подтвердил предприниматель Андрей Матус, разоблачивший оппозицию за рубежом. Подробнее — в материале «Радио 1».
Единовременная оплата квартиры в престижном районе
Как следует из кадастровой выписки, Певчих** приобрела квартиру в Лондоне ещё десять лет назад — в 2015 году, когда ей было 28 лет. Представительница оппозиции рассказала в интервью Юрию Дудю**, что стоимость недвижимости составляет около 400 тыс. фунтов, но отметила, что накопила только на первоначальный взнос, оставшаяся сумма взята в кредит, то есть это ипотека на 35 лет.
Однако полученные RT документы опровергают заявление Певчих**. Согласно выписке из реестра недвижимости Великобритании, вся сумма за квартиру была уплачена 16 сентября 2015 года — через месяц после того, как ей исполнилось 28 лет.
Два года спустя, в октябре 2017-го, Певчих заложила свою квартиру, то есть она взяла некий заём за счёт недвижимости в банке Santander. С покупкой жилья это никак не связано. К такой практике прибегают многие представители российской оппозиции с имуществом в Британии. Как рассказали юристы, в некоторых случаях залог нужен для «маскировки собственности» или защиты от притязаний других кредиторов. Пока квартира в залоге у банка, иным кредиторам практически невозможно легально претендовать на неё.
Также известно, что квартира Певчих** находится на Swanfield Street, в районе Шордич на востоке Лондона. Шордич — один из самых модных и динамичных районов города, известный своим креативным сообществом, дизайнерскими студиями, галереями, барами и рынком Brick Lane.
Бизнес отца
Согласно биографии Марии Певчих**, вряд ли она могла накопить на покупку квартиры сама. Так, до 2013 года активистка успела поработать в двух организациях. В 2006-м она числилась в штате кафе «Кулинар» в Геленджике, которым управлял её отец Константин Певчих. А с 2009-го по 2013-й год работала в представительстве производителя сигарет British American Tobacco специалистом по налогообложению.
Между 2006-м и 2009-м в карьере Певчих был трёхлетний перерыв. Он как раз соответствует периоду, когда она, по собственным словам, училась в Лондонской школе экономики и политических наук (LSE). За всё это время заработки Певчих** не превышали нескольких миллионов рублей.
После 2013 года никаких записей о трудоустройстве главы ФБК* в России нет. А в 2015-м, как уже упоминалось, она покупает квартиру в Лондоне.
Таким образом, Певчих** едва ли могла к моменту покупки сама накопить на квартиру в центральном районе Лондона. Зато её отец Константин Певчих к этому времени уже долгое время работал управляющим нескольких курортов в Краснодарском крае, как минимум в одном из которых получил долю собственности. По подсчётам СМИ, общая стоимость недвижимости Константина Певчих только в Геленджике составляла 130 млн рублей. И по признанию самой Марии**, ещё в 1990-х её семья обладала достатком значительно выше среднего.
Как рассказал Андрей Матус, предприниматель, опубликовавший доказательства причастности Леонида Невзлина** к нападениям на российскую оппозицию за рубежом, отец Певчих был одним из совладельцев курортного бизнеса в Краснодарском крае в 2009—2015 годах, когда там шла подготовка к Олимпиаде.
«Это был самый горячий период, — сообщил бизнесмен. — Думаю, для её папы эта сумма [на покупку квартиры] не являлась критичной, потому что в 2015-м цены в Сочи были побольше, чем в Лондоне. Поэтому велика вероятность, что именно он мог оплатить дочери покупку жилья в Великобритании».
Под маской скромности
Это не первый раз, когда руководство ФБК* скрывает своё материальное благосостояние. Так, в августе 2024-го стало известно о том, что бывший председатель фонда Леонид Волков** приобрёл дом стоимостью 1 млн долларов в пригороде Вильнюса. Тогда он утверждал, что дом не его, что жильё арендует.
Скрывая данные о покупке квартиры в Лондоне, Певчих** и другие лидеры оппозиции дискредитируют сами себя, полагает Андрей Матус. В том, что у Марии есть возможность приобрести квартиру, пусть и за счёт отца, нет ничего плохого, продолжает предприниматель. Спорным фактом считается то, что она пытается создать образ представителя среднего класса, не имеющего крупных сумм, а это неискренность, которую легко считывает публика, заключил Матус.