Фальшивая скромность: откуда у председателя ФБК* Марии Певчих**дорогая недвижимость в Лондоне?

глава ФБК* Мария Певчих** (Фото: Instagram***, @maria_pevchikh)

По данным издания RT, купленное в Лондоне якобы на собственные деньги скромное жильё, о котором рассказывала глава Фонда борьбы с коррупцией* Мария Певчих**, оказалось дорогой квартирой в престижном районе стоимостью 433 тыс. фунтов. При этом вся сумма, согласно документам, была выплачена сразу, без кредитов. Певчих и её коллеги только перед своей аудиторией делают вид, что живут скромно, отмечают эксперты. Данный факт подтвердил предприниматель Андрей Матус, разоблачивший оппозицию за рубежом. Подробнее — в материале «Радио 1».





Единовременная оплата квартиры в престижном районе

Бизнес отца

«Это был самый горячий период, — сообщил бизнесмен. — Думаю, для её папы эта сумма [на покупку квартиры] не являлась критичной, потому что в 2015-м цены в Сочи были побольше, чем в Лондоне. Поэтому велика вероятность, что именно он мог оплатить дочери покупку жилья в Великобритании».

Под маской скромности