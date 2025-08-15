Переехавший в США актер Алексей Панин* занялся развозкой еды
Актер Алексей Панин* признался, что ему приходится зарабатывать, развозя людям еду. Об этом пишет The Voice.
Несколько лет назад артист с дочерью Анной переехал жить за границу. Три года они провели в Испании, где Панин* приобрел трехкомнатную квартиру.
В 2023 году семья перебралась в Америку. Обосновавшийся в Нью-Йорке актер признался, что какое-то время у них были сбережения и они могли не думать о заработке. Однако теперь средства закончились.
По словам Панина*, его дочь установила приложение по доставке еды, и они начали работать. Алексей* был за рулем, а его дочь выполняла функции курьера.
Таким образом, он выразил поддержку актрисе Марии Шалаевой, которая переехала в Париж и начала работать в такси.
*Признан иноагентом на территории РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Читайте также: