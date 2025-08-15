Переехавший в США актер Алексей Панин* занялся развозкой еды

15 августа 2025, 17:11

Актер Алексей Панин* рассказал, что в США вместе с дочерью занялся доставкой еды

Алексей Панин* (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Актер Алексей Панин* признался, что ему приходится зарабатывать, развозя людям еду. Об этом пишет The Voice.