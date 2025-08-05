«Я, конечно, русофоб»: Невзоров* сравнил россиян с червями

05 августа 2025, 20:14

«Лента.ру»: Невзоров* сравнил россиян с червями и назвал себя русофобом

Фото: istockphoto/macky_ch

В интервью с Юрием Дудем* Александр Невзоров* выразил мнение, что русские представляют собой нечто похожее на секту, объединенную общими взглядами и «так называемой общей культурой». Он использовал термин «так называемой», поскольку считает, что русская культура в действительности не существует. Его цитирует «Лента.ру».





Журналист провел аналогию между россиянами и вестиментиферами — морскими червями, обитающими на больших глубинах вокруг гидротермальных источников и питающимися сероводородом. По его словам, если мы наблюдаем существо, которое комфортно существует на глубине семи километров и питается ядовитыми газами, это позволяет нам сделать вывод о том, что такие условия являются для него естественными. Невзоров утверждает, что для некоторых людей, живущих в России, такая среда является предпочтительной, и их можно сравнить с вестиментиферами.





«Если мы видим существо, которое может комфортно себя чувствовать на глубине семи километров и питаться сложным набором ядовитых газов, мы понимаем: а что, собственно говоря, дальше ковыряться, это вестиментиферы. Люди, для которых эта среда (Россия — прим. ред.) более предпочтительна... Мы с уверенностью можем говорить, да, это вестиментиферы», — цитирует иноагента «Лента.ру».

«Я, конечно, русофоб. Безусловно», — цитирует его издание.