Блогера Илью Варламова* хотят посадить за фейки о ВС РФ
Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил журналиста и блогера Илью Варламова* к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере 99,5 млн рублей. Его признали виновным в уклонении от обязанностей иноагента и распространении фейков о ВС РФ. Об этом пишет газета «Известия».
Процесс проходил в отсутствие блогера, который находится за границей и объявлен в международный розыск. Защита Варламова* просила оправдать его, но суд встал на сторону гособвинения. Дополнительно арестован счет журналиста на 5,3 млн рублей.
Поводом стал ролик от 23 ноября 2023 года, где Варламов* рассказывал об обстановке в Одессе и Кривом Роге. При этом он, будучи дважды привлеченным к административной ответственности, продолжал распространять материалы без маркировки иноагента.
