Блогера Илью Варламова* хотят посадить за фейки о ВС РФ

14 августа 2025, 15:21

Блогера Варламова* заочно приговорили к 8 годам колонии за фейки о ВС РФ

Илья Варламов* (Фото: Инстаграм**/varlamov)

Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил журналиста и блогера Илью Варламова* к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере 99,5 млн рублей. Его признали виновным в уклонении от обязанностей иноагента и распространении фейков о ВС РФ. Об этом пишет газета «Известия».