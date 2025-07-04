Фатальные последствия: эксперт рассказал, какие ядовитые грибы похожи на съедобные

04 июля 2025, 11:41

Грибник Тихомиров: среди трубчатых грибов в средней полосе нет ядовитых

Фото: Медиасток.рф

В средней полосе России сезон сбора грибов длится с конца апреля до середины октября или даже до первых заморозков. Любители «тихой охоты» в этот период отправляются в леса, чтобы насладиться процессом поиска и сбора различных видов грибов. Создатель научно-популярного канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров в беседе с «Радио 1» напомнил, как различать съедобные и ядовитые плоды, чтобы избежать неприятностей.







«Подосиновик сложно с каким-то грибом спутать. У лисички есть двойник — говорушка оранжевая. Но перепутать лисичку с говорушкой не опасно, потому что она не ядовита, просто не обладает такими вкусовыми качествами. Белый гриб и подберезовик можно спутать с горчаком, но вы не отравитесь, просто он сделает ваше блюдо горьким», — объяснил специалист.

«Собирайте грибы трубчатые, у которых низ шляпки, как губочка. Среди них ядовитых грибов в средней полосе нет. Среди пластинчатых есть ядовитые виды, там и паутинники, и бледная поганка, есть еще смертельные виды. Надо осторожно относиться к летним опятам, потому что сейчас растет галерина окаймленная, крайне ядовитый гриб. У него токсины близки с токсинами бледной поганки. Они такие же маленькие, как летние опята, иногда среди них растут 15 маленьких галерин. Их достаточно, чтобы вы больше никогда не вернулись в этот лес», — рассказал Тихомиров.