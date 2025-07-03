Помидоры и огурцы могут подорожать из-за затяжных дождей

03 июля 2025, 12:57

Эколог Рыбальченко: Затяжные дожди приведут к росту цен на огурцы и томаты

Фото: iStock/rusak

Затяжные дожди в июне переувлажнили почву и привели к вспышкам грибковых болезней, из-за чего пострадал урожай огурцов, томатов, перцев и клубники, что приведет к их подорожанию. Об этом рассказал эколог Илья Рыбальченко.





По его словам, из-за затяжных дождей страдают картофель, морковь и свёкла. Уже сейчас это отражается на ценах.





«Огурцы и томаты также демонстрируют устойчивый рост цен, причём эта тенденция только усиливается, тогда как традиционного сезонного снижения стоимости в июле пока не наблюдается. Отсутствие снижения цен отмечается на свёклу, морковь и чеснок», — рассказал Рыбальченко в беседе с Life.ru.