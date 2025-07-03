Миколог рассказал, какие грибы стоит собирать в Подмосковье

03 июля 2025, 16:13

Миколог Тихомиров: в Подмосковье нужно собирать лисички и подосиновики

оригинал Фото: iStock/oska25

Микологи сообщают, что в этом году в Подмосковье скудный урожая грибов. Это связано с истощением грибниц после первой половины волны сбора.





Грибник, создатель научно-популярного канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров в беседе с «Радио 1» заявил, что спрогнозировать вторую «грибную волну» практически невозможно, потому что все зависит от погоды, которая очень нестабильна.





«Сейчас стоит собирать лисички, подосиновики, все остальные грибы червивые. То есть белые собирать сейчас просто глупо: они красивые, но изъедены личинками грибного комарика. Еще кое-где пошли рыжики, но это из-за влажной погоды, контрастной смены температур», — сказал эксперт.

