Врач назвала методы профилактики варикоза
Нутрициолог Сергеева: судороги и отеки ног могут проявляться из-за варикоза
Летом из-за жары и обезвоживания многие люди жалуются на отеки, усталость ног и судороги. Семейный нутрициолог, специалист по коррекции веса, нутришеф и автор канала «Молекула здоровья» Виктория Сергеева отметила, что такие симптомы могут возникать из-за венозной недостаточности.
По ее словам, варикоз может возникать из-за лишнего веса, наследственности, гиподинамии, обезвоживания, неудобной обуви и других факторов.
«Профилактика варикоза — это питание, образ жизни и физическая нагрузка, недопущение дефицитов витаминов и минералов», — отметила Сергеева в беседе с RuNews24.ru.
Эксперт уточнила, что в каждом приеме пищи должны присутствовать клетчатка и белок из нежирного вида мяса, птицы или рыбы, а также жиры, например, авокадо и жирная рыба, и углеводы — цельные злаки, бобовые, сухофрукты.
Сергеева также назвала продукты, которые способны укрепить сосудистую стенку: чеснок, белые грибы, цитрусы, вишня, черешня, имбирь, зеленый чай, жирные сорта рыб, свекла, ягоды, льняное масло, морепродукты, томаты и болгарский перец.
«Соблюдайте баланс сна и бодрствования. Вовремя восполняйте дефициты, проходите обследования. Дальние поездки на машине, поезде, самолёте приводят к дополнительным нагрузкам на нижние конечности и могут быть настоящим испытанием для ваших вен», — посоветовала специалист.
Она также призвала сократить употребление алкоголя и кофеина.