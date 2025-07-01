Врач назвала методы профилактики варикоза

01 июля 2025, 15:09

Нутрициолог Сергеева: судороги и отеки ног могут проявляться из-за варикоза

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Летом из-за жары и обезвоживания многие люди жалуются на отеки, усталость ног и судороги. Семейный нутрициолог, специалист по коррекции веса, нутришеф и автор канала «Молекула здоровья» Виктория Сергеева отметила, что такие симптомы могут возникать из-за венозной недостаточности.





По ее словам, варикоз может возникать из-за лишнего веса, наследственности, гиподинамии, обезвоживания, неудобной обуви и других факторов.





«Профилактика варикоза — это питание, образ жизни и физическая нагрузка, недопущение дефицитов витаминов и минералов», — отметила Сергеева в беседе с RuNews24.ru.

«Соблюдайте баланс сна и бодрствования. Вовремя восполняйте дефициты, проходите обследования. Дальние поездки на машине, поезде, самолёте приводят к дополнительным нагрузкам на нижние конечности и могут быть настоящим испытанием для ваших вен», — посоветовала специалист.