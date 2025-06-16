Митрофанов день 17 июня: Зачем уделять особое внимание зеркалам и наводить порядок в доме, народные приметы
В народном календаре 16 июня — Митрофанов день, также известный как Митрофан Навозник. У наших предков было заведено в этот праздник удобрять землю для получения хорошего урожая. В этот день православные христиане чтят память Святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
Святитель Митрофан вошел в историю как первый патриарх Константинополя и современник императора Константина Великого. Его жизненный путь начался в знатной римской семье: отец Дометий приходился родным братом императору Пробу. Оставив язычество, вся семья приняла христианство и перебралась в Византию, где Дометий, его сыновья, а также Проб и Митрофан стали духовными преемниками местного епископа Тита.
Особую роль в судьбе святого сыграла встреча с императором Константином. Правитель, пораженный мудростью и благочестием Митрофана, приблизил его к себе. Когда в 330 году столица империи была перенесена в Византий (будущий Константинополь), именно Митрофан стал первым патриархом новой столицы христианства.
В 325 году, во время работы Первого Вселенского Собора, боровшегося с арианской ересью, престарелый святитель по болезни не смог лично участвовать в заседаниях, направив вместо себя викария Александра, который впоследствии занял его место. Скончался святой Митрофан в 326 году, достигнув 117-летнего возраста. Сегодня его мощи покоятся в константинопольском храме, носящем его имя.
Этот святой почитается как мудрый пастырь, стоявший у истоков становления Константинопольской Церкви в эпоху, когда христианство только обретало статус государственной религии Римской империи.
Традиции дня
В крестьянской традиции Митрофанов день был особым праздником, когда все работы посвящались заботе о будущем урожае. Главным обрядом считалось разбрасывание навоза по полям. Крестьяне верили, что святитель Митрофан благословляет их труд и помогает земле родить.
Если в это время стояла засуха, всей деревней молились о дожде, прося святого послать живительную влагу для всходов. Особое внимание уделяли природным знакам: утренняя роса предвещала хороший урожай льна, а туман сулил грибное лето. В этот день особенно усердно занимались домашними делами: стирали, чинили одежду, наводили порядок, веря, что чистота в доме привлекает достаток.
Особый ритуал проводили с зеркалами: их тщательно мыли и протирали, чтобы «очистить» семейное благополучие. Считалось, что блестящее зеркало словно магнит притягивает в дом достаток и удачу.
На Митрофана традиционно занимались сердечными делами: мирились, признавались в чувствах, обсуждали будущие свадьбы, веря, что заступничество святого поможет создать крепкую семью.
Что нельзя делать 17 июня
На Митрофанов день у водоёмов строго запрещалось ругаться и сквернословить — верили, что это разгневает водяного и принесёт несчастье. Купаться тоже было нельзя: крестьяне опасались, что в этот день вода может утянуть купальщика в потусторонний мир. Даже случайно замочить ноги считалось дурной приметой. Запрещено было лениться 17 июня. Спать до полудня или бездельничать означало «отпустить удачу» — лентяев ждали неурожай и убытки. Зеркала в день Митрофана Навозника требовали осторожности. Смотреть в них под открытым небом запрещалось, чтобы не «поймать» болезнь или сглаз.
Приметы
- Двойная радуга после дождя — к хорошему урожаю зерна.
- Если лягушки квакают после заката, лето будет тёплым и урожайным.
- Появление мошек и комаров считалось признаком обилия грибов и влажного лета.
- Ночь на Митрофана тёплая и безветренная — жди ясное лето.