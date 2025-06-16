16 июня 2025, 16:09

Фото: iStock/ Nigel Harris

В народном календаре 16 июня — Митрофанов день, также известный как Митрофан Навозник. У наших предков было заведено в этот праздник удобрять землю для получения хорошего урожая. В этот день православные христиане чтят память Святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Что нельзя делать 17 июня Приметы



История праздника

Фото: iStock/ Nigel Harris



Традиции дня

Фото: iStock/ Singkham



Что нельзя делать 17 июня

Фото: iStock/ RobHainer



Приметы