Илларионов день 19 июня: чего нельзя делать, иначе будут преследовать неудачи, народные приметы
19 июня православные христиане отмечают день преподобного Иллариона Далматского, известного своим аскетическим подвижничеством. В народном календаре эта дата получила название Илларионов день и связана с множеством традиций, запретов и погодных примет. Подробности читайте в материале «Радио 1».
История праздника: кто такой преподобный Илларион Далматский?
Преподобный Илларион жил в VIII–IX веках и был игуменом Далматского монастыря в Константинополе. Он прославился как ревностный защитник иконопочитания во времена иконоборчества, за что не раз подвергался гонениям. Его духовная стойкость и праведная жизнь сделали его почитаемым святым в христианском мире. На Руси Иллариона считали покровителем земледельцев, а его праздник связывали с началом самых жарких летних дней.
Традиции и обряды на Илларионов день
В этот день крестьяне особенно внимательно относились к природным знакам и соблюдали ряд обычаев:
- Начинали прополку — верили, что сорняки, вырванные в этот день, больше не вырастут.
- Сеяли позднюю гречиху, если погода позволяла.
- Заготавливали травы для лечебных и защитных оберегов.
Гадания и защитные ритуалы
- Девушки гадали на суженого по полевым цветам.
- Чтобы защититься от сглаза, умывались утренней росой.
- В домах окропляли углы святой водой, чтобы избежать невзгод.
Что можно делать 19 июняРаботать в поле и огороде — этот день считался благоприятным для посева гречихи и ухода за растениями. Собирать лекарственные травы — согласно поверьям, в Илларионов день они обладают особой силой. Гадать на будущее — особенно касалось девушек, которые хотели узнать свою судьбу в любви.
Что нельзя делать 19 июня, чтобы избежать неудач
- Давать в долг деньги или хлеб — иначе весь год проведешь в нужде.
- Ругаться и сквернословить — считалось, что злые слова в этот день привлекают беды.
- Оставлять грязную посуду — это сулило семейные раздоры.
- Начинать новые дела без молитвы — наши предки верили, что без благословения любое начинание обречено на провал.
Приметы погоды на 19 июня
- Если утро туманное — будет хороший урожай грибов.
- Кукушка громко кукует — к продолжительному теплу.
- Дождь на Иллариона — осень будет ранней и дождливой.
- Много росы — к солнечным и жарким дням.