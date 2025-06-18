18 июня 2025, 10:11

Фото: iStock/fotokostic

19 июня православные христиане отмечают день преподобного Иллариона Далматского, известного своим аскетическим подвижничеством. В народном календаре эта дата получила название Илларионов день и связана с множеством традиций, запретов и погодных примет. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника: кто такой преподобный Илларион Далматский? Традиции и обряды на Илларионов день Гадания и защитные ритуалы Что можно делать 19 июня Что нельзя делать 19 июня, чтобы избежать неудач Приметы погоды на 19 июня

История праздника: кто такой преподобный Илларион Далматский?

Традиции и обряды на Илларионов день

Начинали прополку — верили, что сорняки, вырванные в этот день, больше не вырастут.

Сеяли позднюю гречиху, если погода позволяла.

Заготавливали травы для лечебных и защитных оберегов.

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Гадания и защитные ритуалы

Девушки гадали на суженого по полевым цветам.

Чтобы защититься от сглаза, умывались утренней росой.

В домах окропляли углы святой водой, чтобы избежать невзгод.

Что можно делать 19 июня

Что нельзя делать 19 июня, чтобы избежать неудач

Давать в долг деньги или хлеб — иначе весь год проведешь в нужде.

Ругаться и сквернословить — считалось, что злые слова в этот день привлекают беды.

Оставлять грязную посуду — это сулило семейные раздоры.

Начинать новые дела без молитвы — наши предки верили, что без благословения любое начинание обречено на провал.

Фото: iStock/philipimage



Приметы погоды на 19 июня