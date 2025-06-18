Илларионов день 19 июня: чего нельзя делать, иначе будут преследовать неудачи, народные приметы

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19 июня православные христиане отмечают день преподобного Иллариона Далматского, известного своим аскетическим подвижничеством. В народном календаре эта дата получила название Илларионов день и связана с множеством традиций, запретов и погодных примет. Подробности читайте в материале «Радио 1».



История праздника: кто такой преподобный Илларион Далматский?


Преподобный Илларион жил в VIII–IX веках и был игуменом Далматского монастыря в Константинополе. Он прославился как ревностный защитник иконопочитания во времена иконоборчества, за что не раз подвергался гонениям. Его духовная стойкость и праведная жизнь сделали его почитаемым святым в христианском мире. На Руси Иллариона считали покровителем земледельцев, а его праздник связывали с началом самых жарких летних дней.

Традиции и обряды на Илларионов день


В этот день крестьяне особенно внимательно относились к природным знакам и соблюдали ряд обычаев:
  • Начинали прополку — верили, что сорняки, вырванные в этот день, больше не вырастут.
  • Сеяли позднюю гречиху, если погода позволяла.
  • Заготавливали травы для лечебных и защитных оберегов.
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Гадания и защитные ритуалы

  • Девушки гадали на суженого по полевым цветам.
  • Чтобы защититься от сглаза, умывались утренней росой.
  • В домах окропляли углы святой водой, чтобы избежать невзгод.

Что можно делать 19 июня

Работать в поле и огороде — этот день считался благоприятным для посева гречихи и ухода за растениями. Собирать лекарственные травы — согласно поверьям, в Илларионов день они обладают особой силой. Гадать на будущее — особенно касалось девушек, которые хотели узнать свою судьбу в любви.

Что нельзя делать 19 июня, чтобы избежать неудач

  • Давать в долг деньги или хлеб — иначе весь год проведешь в нужде.
  • Ругаться и сквернословить — считалось, что злые слова в этот день привлекают беды.
  • Оставлять грязную посуду — это сулило семейные раздоры.
  • Начинать новые дела без молитвы — наши предки верили, что без благословения любое начинание обречено на провал.

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Приметы погоды на 19 июня

  • Если утро туманное — будет хороший урожай грибов.
  • Кукушка громко кукует — к продолжительному теплу.
  • Дождь на Иллариона — осень будет ранней и дождливой.
  • Много росы — к солнечным и жарким дням.

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Анастасия Хохлова

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