Федотов день 20 ноября: почему нельзя отправляться в дальние поездки, отказывать в помощи и шуметь, народные приметы

Фото: iStock/tbgrant

20 ноября православные отмечают день святого мученика Феодота Анкирского. В народе этот праздник называют Федотовым днем или Федотом Ледоставом. Эта дата символизирует переход от осени к зиме. О том, какие приметы и поверья связаны с этой датой, читайте в материале «Радио 1».



История праздника

Святой Феодот жил в III веке в Анкире. Его отличала крепкая вера и доброе сердце. Во времена жестокой борьбы императора Диоклетиана против христиан мужчина активно помогал братьям и сестрам по вере: навещал заключенных, выкупал должников, давал приют нуждающимся и достойно погребал тела казненных мучеников. Особенно запомнилось событие, когда он тайком захоронил семь женщин-мучениц. За такую смелость власти вскоре обратили на него пристальное внимание. Однако, несмотря на угрозы и допросы, Феодот остался твердым в своей любви к Христу.

Подвергнутый страшным мучениям, он сохранил стойкость духа благодаря Божьей помощи. Видя его несгибаемую веру, судьи решили покончить с ним и приказали отсечь голову. После смерти тело передали священнику Фронтону, который устроил достойные похороны именно там, где указал сам Феодот. Позднее на этом месте построили храм.

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Традиции дня

В народной традиции день святого Феодота называют Федотовым днем. Эта дата символизирует переход к зиме. В это время семьи занимались подготовкой к холодам. Они проверяли запасы: есть ли достаточно зерна, солений, овощей и дров для отопления. Мужчины наводили порядок в инструментах и готовили сани для зимних поездок. Они также чинили рыболовные снасти, чтобы быть готовыми к зимней рыбалке. Женщины занимались рукоделием и старались перестирать как можно больше белья. Считалось, что такие спокойные и полезные занятия нравятся святому Феодоту и приносят в дом достаток на всю зиму. Этот праздник также называли Ледоставом. Это связано с тем, что в конце ноября на реках уже мог появиться лед.

Фото: iStock/Yuriy Stukalo

Что нельзя делать 20 ноября

В день Федота существовало много строгих запретов. Они основывались на почитании святого и народных поверьях. Люди особенно боялись ссор и конфликтов, считая, что святому это не понравится. Также не одобряли трусость и нерешительность. Считали, что если кто-то испугается в этот день, удача долго будет от него отвернута.

Другие запреты:

  • Начинать новые проекты и отправляться в дальние поездки — этот день считается неблагоприятным для крупных начинаний, а путешествия, особенно по неустойчивому первому льду, могут быть рискованными;
  • Шуметь и проявлять излишнюю суету — повышенная активность может привести к неудачам в делах;
  • Отказывать в милостыне и помощи тем, кто в ней нуждается — это может вызвать лишения и трудности в будущем;
  • Пугать и разгонять птиц — это верный способ привлечь несчастья и беды в свою жизнь.
Фото: iStock/Jim Glab

Народные приметы на 20 ноября

В день Федота люди внимательно следили за природой, чтобы предсказать, какая зима нас ждет и каким будет урожай летом. Особенно важно было обратить внимание на первый лед и поведение птиц. Если галки и воробьи шумели и кричали, это предвещало сильный снегопад. А если лед на реках образовывал неровности, как «горбы», это означало, что следующий год будет щедрым на зерно.

Другие приметы дня:

  • туман утром — к потеплению;
  • ветер дует с севера — к стуже;
  • выдался ясный и морозный день — к ранней весне;
  • снег выпал на мерзлую землю — летом будет много хлеба.
Дарья Осипова

