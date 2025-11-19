Федотов день 20 ноября: почему нельзя отправляться в дальние поездки, отказывать в помощи и шуметь, народные приметы
20 ноября православные отмечают день святого мученика Феодота Анкирского. В народе этот праздник называют Федотовым днем или Федотом Ледоставом. Эта дата символизирует переход от осени к зиме. О том, какие приметы и поверья связаны с этой датой, читайте в материале «Радио 1».
История праздникаСвятой Феодот жил в III веке в Анкире. Его отличала крепкая вера и доброе сердце. Во времена жестокой борьбы императора Диоклетиана против христиан мужчина активно помогал братьям и сестрам по вере: навещал заключенных, выкупал должников, давал приют нуждающимся и достойно погребал тела казненных мучеников. Особенно запомнилось событие, когда он тайком захоронил семь женщин-мучениц. За такую смелость власти вскоре обратили на него пристальное внимание. Однако, несмотря на угрозы и допросы, Феодот остался твердым в своей любви к Христу.
Подвергнутый страшным мучениям, он сохранил стойкость духа благодаря Божьей помощи. Видя его несгибаемую веру, судьи решили покончить с ним и приказали отсечь голову. После смерти тело передали священнику Фронтону, который устроил достойные похороны именно там, где указал сам Феодот. Позднее на этом месте построили храм.
Традиции дняВ народной традиции день святого Феодота называют Федотовым днем. Эта дата символизирует переход к зиме. В это время семьи занимались подготовкой к холодам. Они проверяли запасы: есть ли достаточно зерна, солений, овощей и дров для отопления. Мужчины наводили порядок в инструментах и готовили сани для зимних поездок. Они также чинили рыболовные снасти, чтобы быть готовыми к зимней рыбалке. Женщины занимались рукоделием и старались перестирать как можно больше белья. Считалось, что такие спокойные и полезные занятия нравятся святому Феодоту и приносят в дом достаток на всю зиму. Этот праздник также называли Ледоставом. Это связано с тем, что в конце ноября на реках уже мог появиться лед.
Что нельзя делать 20 ноябряВ день Федота существовало много строгих запретов. Они основывались на почитании святого и народных поверьях. Люди особенно боялись ссор и конфликтов, считая, что святому это не понравится. Также не одобряли трусость и нерешительность. Считали, что если кто-то испугается в этот день, удача долго будет от него отвернута.
Другие запреты:
- Начинать новые проекты и отправляться в дальние поездки — этот день считается неблагоприятным для крупных начинаний, а путешествия, особенно по неустойчивому первому льду, могут быть рискованными;
- Шуметь и проявлять излишнюю суету — повышенная активность может привести к неудачам в делах;
- Отказывать в милостыне и помощи тем, кто в ней нуждается — это может вызвать лишения и трудности в будущем;
- Пугать и разгонять птиц — это верный способ привлечь несчастья и беды в свою жизнь.
Народные приметы на 20 ноябряВ день Федота люди внимательно следили за природой, чтобы предсказать, какая зима нас ждет и каким будет урожай летом. Особенно важно было обратить внимание на первый лед и поведение птиц. Если галки и воробьи шумели и кричали, это предвещало сильный снегопад. А если лед на реках образовывал неровности, как «горбы», это означало, что следующий год будет щедрым на зерно.
Другие приметы дня:
- туман утром — к потеплению;
- ветер дует с севера — к стуже;
- выдался ясный и морозный день — к ранней весне;
- снег выпал на мерзлую землю — летом будет много хлеба.