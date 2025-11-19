19 ноября 2025, 12:07

Фото: iStock/tbgrant

20 ноября православные отмечают день святого мученика Феодота Анкирского. В народе этот праздник называют Федотовым днем или Федотом Ледоставом. Эта дата символизирует переход от осени к зиме. О том, какие приметы и поверья связаны с этой датой, читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Что нельзя делать 20 ноября Народные приметы на 20 ноября

История праздника

Фото: iStock/Aleksandr Golubev



Традиции дня

Фото: iStock/Yuriy Stukalo



Что нельзя делать 20 ноября

Другие запреты:

Начинать новые проекты и отправляться в дальние поездки — этот день считается неблагоприятным для крупных начинаний, а путешествия, особенно по неустойчивому первому льду, могут быть рискованными;

Шуметь и проявлять излишнюю суету — повышенная активность может привести к неудачам в делах;

Отказывать в милостыне и помощи тем, кто в ней нуждается — это может вызвать лишения и трудности в будущем;

Пугать и разгонять птиц — это верный способ привлечь несчастья и беды в свою жизнь.

Фото: iStock/Jim Glab



Народные приметы на 20 ноября

Другие приметы дня: