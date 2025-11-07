Москвичей предупредили о скором похолодании
Синоптик Шувалов: В Москве ожидается похолодание на следующей неделе
С начала следующей недели в столичном регионе ожидается похолодание. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Он уточнил, что в субботу, 8 ноября, днём ожидается до +8…+9 °С. Кроме того, местами могут пройти небольшие дожди.
«9 ноября температура начнёт плавное понижение — до +5…+6 °С в дневные часы. Ночных заморозков ещё не будет. Всё откладывается до вторника. Во вторник температура может преодолеть отметку 0 °С. И опять же сильных осадков не ожидается», — уточнил Шувалов в беседе с RT.
Тем временем в Кузбассе 8 ноября ожидается метель и шторм. Об этом со ссылкой на Агентство по защите населения и территории Кузбасса сообщает «Сiбдепо».
«Ветер будет с порывами до 22 м/с, мокрый снег, дождь, метели, на дорогах местами снежные заносы, гололедица. Ухудшение видимости в осадках временами 1000 м и менее», — говорится в сообщении.
Жителей призвали соблюдать осторожность.