Дед Мороз высказался о призывах РПЦ не верить в него
Пресс-служба Деда Мороза заявила о его внерелигиозном и внеполитическом статусе
Российский Дед Мороз не связан с политикой и религией. Об этом пишет издание «Подъём» со ссылкой на пресс-службу главного сказочного персонажа на русском празднике Нового года.
Представители зимнего волшебника отметили, что выбор веры принадлежит лично каждому человеку.
«Российский Дед Мороз вне политики и вне религии. Каждый вправе выбирать самостоятельно, во что или в кого верить. Лишь бы эта вера освещала его путь добром и радостью, а сердце наполняла счастьем!» — сказано в сообщении пресс-службы.Ранее протоиерей Фёдор Бородин высказал иную позицию. Настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке заявил, что христианину неприемлемо верить в Деда Мороза как в доброго волшебника.
Священник добавил, что к этому персонажу нельзя относиться серьёзнее, чем к герою, который вручает детям подарки. Бородин пояснил, что христиане верят в Господа Иисуса Христа, а не в вымышленного Деда Мороза.