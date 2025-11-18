Дед Мороз высказался о призывах РПЦ не верить в него

18 ноября 2025, 21:05

Пресс-служба Деда Мороза заявила о его внерелигиозном и внеполитическом статусе

Фото: Istock/Andrey Sayfutdinov

Российский Дед Мороз не связан с политикой и религией. Об этом пишет издание «Подъём» со ссылкой на пресс-службу главного сказочного персонажа на русском празднике Нового года.





Представители зимнего волшебника отметили, что выбор веры принадлежит лично каждому человеку.

«Российский Дед Мороз вне политики и вне религии. Каждый вправе выбирать самостоятельно, во что или в кого верить. Лишь бы эта вера освещала его путь добром и радостью, а сердце наполняла счастьем!» — сказано в сообщении пресс-службы.

