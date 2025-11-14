Эксперт рассказал, когда выгоднее покупать красную икру к Новому году

14 ноября 2025, 14:26

Фото: iStock/buradaki

Бывший замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук Леонид Холод, советует россиянам покупать красную икру за 1,5–2 месяца до Нового года. По его словам, за две-три недели до праздника продукт заметно дорожает из-за роста спроса.





Он добавил, что рост цен на икру и другие продукты начинается примерно за 15–20 дней до праздника.





«Красную икру лучше покупать сейчас. Она уже в цене выросла, поэтому если вы планируете покупать данный продукт, то чем раньше это сделаете, тем лучше», — отметил Холод в интервью «Татар-информу».