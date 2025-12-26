26 декабря 2025, 11:54

Фото: istockphoto / Piotr Krzeslak

Православная церковь 27 декабря чтит память нескольких святых мучеников, пострадавших за веру в III веке при императоре Диоклетиане. Среди них — Фирс, Левкий, Каллиник, а также Филимон, Аполлоний, Ариан и Феотих. В народной традиции этот день закрепился под названием Филимонов день, в честь святого Филимона из египетского города Антинополя. О традициях и приметах торжества расскажет «Радио 1».





Содержание История и духовный пример мученика Филимона Традиции и обряды Филимонова дня Что нельзя делать в Филимонов день: народные запреты Погодные приметы 27 декабря

История и духовный пример мученика Филимона

Тут подпись документа

Традиции и обряды Филимонова дня

Что нельзя делать в Филимонов день: народные запреты

Погодные приметы 27 декабря