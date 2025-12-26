Филимонов день 27 декабря: как не обрушить на себя 33 несчастья и сберечь финансы, народные приметы
Православная церковь 27 декабря чтит память нескольких святых мучеников, пострадавших за веру в III веке при императоре Диоклетиане. Среди них — Фирс, Левкий, Каллиник, а также Филимон, Аполлоний, Ариан и Феотих. В народной традиции этот день закрепился под названием Филимонов день, в честь святого Филимона из египетского города Антинополя. О традициях и приметах торжества расскажет «Радио 1».
История и духовный пример мученика ФилимонаДо обращения в христианство Филимон был известен как флейтист, актёр и мим. Его жизнь изменила встреча с диаконом Аполлонием, который привёл его к вере. Когда власти потребовали от Аполлония отречься от Христа, тот попросил Филимона принести жертву идолам вместо него. Однако Филимон, придя к языческому алтарю, вместо отречения публично исповедал свою веру во Христа. Вслед за ним раскаявшийся Аполлоний также открыто объявил себя христианином. Оба были подвергнуты пыткам и казнены. Церковь почитает мученика Филимона как покровителя актёров и танцоров, защитника семейного очага и помощника в исцелении недугов и душевных скорбей.
Традиции и обряды Филимонова дняГлавной темой этого дня в народе была защита дома и семьи от нечистой силы, которая, по поверьям, проявляла особую активность. Основным методом защиты считалась чистота и порядок. Хозяйки проводили тщательную уборку, мыли полы, проветривали помещения и наводили порядок. Важной традицией было частое умывание в течение дня, а также вечерний поход в баню с парением веником — это не только укрепляло здоровье, но и символически смывало весь негатив.
Духовная жизнь в этот день включала посещение богослужения, молитву святому Филимону о защите и благополучии семьи, а также поминовение усопших родственников. День считался подходящим для спокойного планирования будущего, рукоделия, заботы о детях и пожилых родственниках. Особое значение придавалось снам в ночь на 27 декабря: верили, что они могут указывать на внутреннее состояние человека и его жизненные силы.
Что нельзя делать в Филимонов день: народные запретыСогласно народным поверьям, этот день был неблагоприятным для любых начинаний. Запрещалось отправляться в дальние поездки, заключать сделки или устраиваться на новую работу. Особо остерегались финансовых операций: крупные покупки, инвестиции и тем более дача денег в долг считались верным путём к потерям и конфликтам.
В быту существовали строгие правила: нельзя было ссориться, сквернословить, появляться на улице с непокрытой. Женщинам не рекомендовалось стирать и развешивать бельё на дворе, чтобы нечисть не проникла в дом. Поднимать найденные на улице предметы или принимать подарки от незнакомцев также запрещалось, так как на них могла быть наведена порча. Кроме того, в этот день избегали пускать в дом незнакомцев и вспоминать умерших родственников, чья жизнь оборвалась трагически или рано.