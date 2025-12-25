Подмосковные дорожники подготовились к приближающемуся снегопаду

25 декабря 2025, 13:48

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Снегопад и сильный ветер ожидаются в столичном регионе в ночь на 26 декабря. Дорожные службы Московской области подготовились к грядущему ухудшению погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





До начала метели превентивные работы на региональных дорогах будут проводить 500 спецмашин. Затем их число нарастят.





«Во время снегопада мы планируем увеличить число единиц техники, чтобы обеспечить уборку и обработку против льда. В ликвидации последствий снегопада будут участвовать около 1,2 тыс. специалистов Мосавтодора», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.