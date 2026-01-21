Филиппов день 22 января: почему нельзя работать спустя рукава, мыть полы и ругаться, народные приметы
Каждый год 22 января православные христиане чтят память святителя Филиппа — митрополита Московского и всея Руси, принявшего мученическую смерть во времена Ивана Грозного. О традициях, запретах и народных приметах читайте в материале «Радио 1».
История праздникаСвятитель Филипп, в миру Федор, появился на свет в 1507 году в знатной семье Лобановых-Колычевых. С юных лет мальчик проявлял интерес к Библии, но отец настоял на том, чтобы сын готовился к государственной службе. Федор оказался при дворе Василия III и завел знакомство с маленьким Иваном IV, будущим Грозным. У него была возможность сделать блестящую карьеру, но придворная жизнь его не привлекала. Душа стремилась к монашескому подвигу.
В 1537 году во время богослужения он услышал слова Спасителя: «Никто не может работать двум господам», и решил оставить мирскую жизнь. Усердно помолившись, юноша тайно покинул Москву, переодевшись в простую одежду. Некоторое время он жил в уединении у Онежского озера, а затем перебрался в Соловецкий монастырь, где выполнял самые тяжелые послушания. Через полтора года испытания игумен Алексий постриг его в монашество с именем Филипп.
В 1546 году Филиппа назначили игуменом Соловецкой обители. На этом посту он сделал много для духовного возрождения монастыря, нашел иконы и реликвии, связанные с основателями — преподобными Савватием и Зосимой. При нем построили два величественных храма — Успения Божией Матери и Преображения Господня. Игумен сам участвовал в строительстве как простой рабочий. В 1550-1551 годах святой посетил Москву и принял участие в Стоглавом соборе, снова встретившись с Иваном Грозным. В 1566 году царь предложил ему стать митрополитом Московским. В это время в России действовала опричнина — жесткая система управления, основанная на военной власти приближенных царя. Опричники имели почти неограниченные полномочия и могли вершить суд над «изменниками» по приказу царя.
Филипп не хотел принимать сан митрополита, но согласился, когда царь пообещал ограничить произвол опричников. Став митрополитом, он начал открыто критиковать злоупотребления опричников, выступал за осужденных и против жестокости. Изначально Иван Грозный уважал святителя, но вскоре стал воспринимать его слова как предательство. Конфликт усилился, когда мужчина отказался благословлять царя и публично осудил его действия. В 1568 году по приказу Грозного митрополита лишили сана, обвинили в заговоре и отправили в ссылку. Вскоре после этого святитель погиб от рук Малюты Скуратова, одного из приближенных царя. Через 22 года его мощи перенесли на Соловки и погребли в Преображенском соборе.
Традиции дняНа Руси этот праздник начинался с визита в храм. К святому обращались с просьбами о защите от бед, помощи в воспитании детей, исцелении от болезней и решении финансовых трудностей. Особенно активно к нему обращались те, чьи близкие оказались невинно осуждёнными.
22 января предки прощались с праздниками — Рождеством, Святками и Крещением — и возвращались к повседневным делам. В этот день наводили порядок в доме и проверяли запасы. Вся семья принимала участие в этих работах: женщины готовили еду, убирали и стирали, мужчины занимались хозяйственными постройками, а дети помогали родителям. После обеда в деревнях начинали топить бани, чтобы «смыть Святки». Существовал обычай брать с собой в парную сладости или выпечку для банника — духа бани.
Женщины проводили особый ритуал для защиты семьи. Они наливали холодную воду в чан, опускали туда березовый веник и произносили: «Банник, дары мои прими, соперницу из дома прогони». Затем воду выливали за ворота, а веник оставляли в бане на неделю, после чего незаметно заменяли его домашним. Также в Филиппов день проводили ритуал для привлечения финансового благополучия. Женщины показывали кошелек растущей Луне, веря, что это поможет улучшить их материальное положение.
Народные запретыС Филипповым днем связано множество народных запретов и предостережений. Главное правило — не лениться. Лентяев ждет наказание: болезни или финансовые проблемы.
Вот что еще нельзя делать 22 января:
- Запрещено ругаться и сквернословить — можно потерять голос;
- Запрещено обижать детей и пожилых — это приведет к неприятностям;
- Запрещено отправляться в дальнюю дорогу — день считается опасным для путешествий;
- Запрещено надевать старую и грязную одежду — это к печали и тоске;
- Запрещено мыть полы — можно «смыть» удачу и благополучие;
- Запрещено пришивать пуговицы — это может «пришить» к себе невзгоды;
- Запрещено работать спустя рукава — счастье покинет дом.
ПриметыВ этот день наши предки обращали внимание на разные приметы, чтобы предсказать погоду.
Вот несколько примет этого дня:
- Если светит солнце, можно ожидать хороший урожай летом;
- Вьюга обещает ненастное лето;
- Шум леса предвещает потепление;
- Если вороны и галки собираются на верхушках деревьев, морозы усилятся;
- Если собака свернулась клубком, готовьтесь к сильным морозам;
- Пурпурный закат сулит метель;
- Если облака рассеиваются, погода улучшится;
- Тучи, идущие против ветра, предвещают снегопад;
- Если скот стремится вернуться в стойло, ждите холода и снега.
Так что, следя за природой, можно лучше понять, что нас ждет впереди.