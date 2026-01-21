«Сохранить витамины»: Врач рассказала, как правильно подавать мясо и варить компоты

21 января 2026, 13:25

Врач Молостова: пополнить уровень железа можно стейком и квашеной капустой

Фото: Istock/puhhha

Зима — время, когда ресурсы организма на исходе, а вирусы атакуют. Какие витамины критически важны в холодный сезон и как их получить из пищи, чтобы поддержать свой организм?





Кандидат медицинских наук, врач, клинический фармаколог, эксперт компании EGENY Татьяна Молостова в беседе с «Радио 1» рассказала, что пополнить уровень железа можно с помощью стейка и квашеной капусты, а любимый многими компот — бесполезная трата витаминов.





«Ключевым витамином, особенно в зимний период, является витамин D. С октября по апрель его синтез не происходит, потому что ультрафиолетовые лучи не достигают поверхности Земли», — подчеркнула она.

«Для поддержки иммунитета также критически важны железо и цинк. Лучший источник — продукты животного происхождения. В красном мясе железо находится в гемовой форме, которая лучше усваивается. Я бы советовала мясо комбинировать, например, с продуктами, содержащими витамин С (квашеной капустой). Кислота будет стимулировать выработку ферментов желудочного сока, что поможет в переваривании и усвоении микроэлементов», — пояснила врач.

«Брать витамины из компота — ошибка. Ведь в нем теряются нужные свойства у продуктов при термической обработке. А вот натуральный морс в этом случае подойдет», — резюмировала диетолог.