Филиппов день 27 ноября: обряды для очищения дома, гадания, чтобы увидеть суженого во сне, народные приметы и запреты
Каждый год 27 ноября православные христиане отмечают день святого апостола Филиппа, одного из двенадцати учеников Иисуса Христа. Этот праздник в народе называют Куделица или Филиппов день. Подробнее о традициях, приметах и запретах дня — в материале «Радио 1».
История праздникаСвятой Филипп родился в Вифсаиде. Он хорошо знал Священное Писание и серьезно относился к пророчествам о Мессии. Когда Иисус призвал его следовать за собой, апостол сразу оставил свою прежнюю жизнь и стал одним из двенадцати апостолов. Его имя связано с несколькими важными событиями в Евангелии. Мужчина привел к Христу Нафанаила, участвовал в чуде с насыщением пяти тысяч человек хлебами и рыбами, а также передал просьбу греков увидеть Иисуса. После Вознесения Христа Филипп начал активно проповедовать. Он путешествовал по Галилее, Греции, среди иудеев в Элладе, а также в Парфии, Сирии, Малой Азии, Лидии, Мисии и Фригии.
По преданию, его проповеди сопровождались чудесами: воскрешал детей и исцелял больных. Один из ярких моментов в жизни святого произошел в Иераполе Фригийском, где существовал языческий культ змей. Филипп молитвой умертвил огромную ехидну и исцелил укушенных ею людей, среди которых была жена местного правителя. После этого жрецы и градоначальник арестовали его, его сестру Мариамну и апостола Варфоломея.
Филиппа и Варфоломея приговорили к распятию у храма змей. Во время казни произошло землетрясение, и многие погибли под обломками. По преданию, даже находясь на кресте, Филипп молился о спасении других людей. Варфоломея сняли с креста живым, а Филипп принял мученическую смерть.
Традиции дняНа Руси этот день был важным событием для верующих, когда они подводили итоги осени и готовились к строгому, но светлому времени перед Рождеством. Утро начинали с посещения храма, где люди просили апостола Филиппа о помощи в борьбе с болезнями, семейных трудностях и защите от недоброжелателей. После службы хозяйки накрывали богатый стол, прощаясь с «сытым временем». В этот день готовили много мясных блюд: тушили и запекали говядину, варили густые щи и пекли пироги. Считалось, что такая сытость и радостная атмосфера помогут легче перенести пост.
В праздник не забывали и о домовом — хранителе дома и скота. Возле печи оставляли угощение, кланялись и просили его о благополучной зиме. Если домовой был доволен, то выпадал плотный снег, защищая поля от промерзания. А вот если он сердился, мог начать «шалить» — портить вещи или пугать животных.
Женщины собирались в одной из изб, чтобы заняться приготовлением кудели — льняной пряжи для ткачества и вязания. Эта работа дала название празднику. Длинные зимние вечера без прялки не представлялись, поэтому начало зимних рукоделий имело как практическое, так и символическое значение. За работой они обсуждали новости, делились семейными делами, вспоминали пословицы и пели песни. В такой атмосфере труд воспринимался как часть общинной жизни.
Незамужние девушки использовали Куделицу для традиционных гаданий о суженом. Во время трапезы старались незаметно взять кусочек говядины, а вечером прятали его под подушку, надеясь увидеть во сне своего будущего жениха. Также в этот день проводили обряды для «очищения» дома. Помимо этого, 27 ноября отмечали последние осенние свадьбы.
Народные запреты 27 ноябряНа Руси праздник Куделица был не только временем веселья, но и соблюдения важных запретов. Нарушение этих правил могло принести неприятности на весь пост и даже до самой весны. Например, 27 ноября строго запрещалось отказывать гостям в угощении. Если не поделиться пищей, это считалось скупостью, а значит, в будущем можно было ожидать нищеты.
Вот что еще нельзя было делать в этот день:
- Ходить в лес. Поздней осенью он воспринимался как место, полное нечисти. Кроме того, можно было наткнуться на голодных волков или заблудиться в темноте;
- Лежать без дела. Безделье в Филиппов день сулило неудачи и финансовые трудности;
- Проводить праздник в одиночестве и грусти. Замкнутость и жалобы на жизнь считались плохой приметой, которая могла привести к разладу и нужде в доме;
- Ссориться и выяснять отношения. Конфликт, начавшийся на Куделицу, мог тянуться всю зиму.
Следование этим правилам помогало сохранить мир и благополучие в семье на протяжении долгих зимних месяцев.
ПриметыПогода на праздник служила важным индикатором для крестьян, которые старались предсказать будущий урожай, обращая внимание на состояние неба, земли и повадки птиц:
- Если иней покрыл деревья и траву, это предвещало изобилие пшеницы;
- Оттепель и слякоть указывали на тяжелый, неурожайный год;
- Громкое каркание ворон возле деревни предвещало скорое потепление и изменения погоды;
- Шумные воробьи под окнами сигнализировали о резкой смене погоды, сильных ветрах и возможном снегопаде;
- Лед на озерах и реках предвещал удачу рыбакам в следующем году;
- Если снег ложится ровно и не тает, это сулило спокойную зиму и хороший урожай озимых.