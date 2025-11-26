Москвичам рассказали, ждать ли снега на Новый год

26 ноября 2025, 12:44

Синоптик Позднякова: К Новому году в Москве будет устойчивый снежный покров

Фото: iStock/Svetlana Rozina

В столичном регионе можно ожидать устойчивый снежный покров на Новый год. Об этом рассказала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По её прогнозу, во второй декаде в Москве и Подмосковье установится отрицательная температура, которая будет способствовать формированию снежного покрова.





«Снег будет выпадать в достаточно большом количестве, поэтому к Новому году точно не растает. Так как во второй декаде будет достаточно дней с обильными осадками, велика вероятность, что в праздники Москва будет заснеженной», — отметила Позднякова в разговоре с «Вечерней Москвой».