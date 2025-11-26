Москвичам рассказали, ждать ли снега на Новый год
Синоптик Позднякова: К Новому году в Москве будет устойчивый снежный покров
В столичном регионе можно ожидать устойчивый снежный покров на Новый год. Об этом рассказала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По её прогнозу, во второй декаде в Москве и Подмосковье установится отрицательная температура, которая будет способствовать формированию снежного покрова.
«Снег будет выпадать в достаточно большом количестве, поэтому к Новому году точно не растает. Так как во второй декаде будет достаточно дней с обильными осадками, велика вероятность, что в праздники Москва будет заснеженной», — отметила Позднякова в разговоре с «Вечерней Москвой».
Однако она не исключила, что в конце декабря в столичном регионе может внезапно потеплеть. Тем не менее, синоптик заверила, что сформировавшийся снежный покров полностью не растает.
В беседе с RT Позднякова уточнила, что декабрь начнётся с осенней погоды. Она рассказала, что в четверг, 27 ноября, в Москве днём ожидается до +5...+6 °С, что на 6-7 °С превышает климатическую норму.
В последние дни ноября и в начале декабря столбики термометров будут показывать ночами -3...+2 °С, а в дневное время — около 0 °С.