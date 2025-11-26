Достижения.рф

«Обезвоживает организм»: Нутрициолог предупредила об опасности согревающих напитков зимой

Нутрициолог Панова: зеленый чай охлаждает организм
В холодное время года, как правило, хочется радовать организм чем-то теплым. На помощь приходят любимые горячие напитки — кофе и чай.



Нутрициолог Ольга Панова в беседе с «Радио 1» заявила, что любимые бодрящие напитки могут незаметно вредить организму в холодное время года.

«Кофе обезвоживает организм. Если вы его берете, то следом лучше выпить стакан воды для того, чтобы восполнить баланс», — сказала она.
По ее словам, зеленый чай многие считают альтернативой, однако здесь тоже нужно быть осторожным.

«Зеленый чай всегда охлаждает. И если в теплое время года это на пользу, то в холод вам подобный эффект не нужен. Перед выходом на улицу пить зеленый чай не стоит», — предупредила Панова.
Она подчеркнула, что зимой важно утолять свою жажду обычной водой, чтобы не нарушать работу организма.

«Контроль над питьевым режимом в отопительный сезон — это залог здоровья и защита от вирусов», резюмировала эксперт.

