«Простой и доступный ритуал»: Нутрициолог раскрыла простой секрет стройности и здорового пищеварения

26 ноября 2025, 12:03

Нутрициолог Панова: тёплая вода перед едой контролирует аппетит

Фото: iStock/Oat_Phawat

Хороший аппетит — это прекрасно, однако когда речь заходит о фигуре, стоит задуматься. К тому же, внутренние процессы в организме напрямую влияют на наше мироощущение и физическое состояние.





Нутрициолог Ольга Панова в беседе с «Радио 1» заявила, что каждый прием пищи стоит начинать не с салата, а со стакана теплой воды.





«Нет необходимости выпивать строго два литра воды в день, потому что есть более разумный подход. Этот простой и доступный ритуал, который может кардинально улучшить ваше самочувствие. Чашечка тёплой воды — примерно 40 градусов — поможет улучшить пищеварение», — посоветовала она.

«К тому же, стаканом воды вы можете контролировать аппетит, то есть не съедите больше, чем хотелось. Не будет чувства сильного голода», — объяснила Панова.