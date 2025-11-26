«Простой и доступный ритуал»: Нутрициолог раскрыла простой секрет стройности и здорового пищеварения
Нутрициолог Панова: тёплая вода перед едой контролирует аппетит
Хороший аппетит — это прекрасно, однако когда речь заходит о фигуре, стоит задуматься. К тому же, внутренние процессы в организме напрямую влияют на наше мироощущение и физическое состояние.
Нутрициолог Ольга Панова в беседе с «Радио 1» заявила, что каждый прием пищи стоит начинать не с салата, а со стакана теплой воды.
«Нет необходимости выпивать строго два литра воды в день, потому что есть более разумный подход. Этот простой и доступный ритуал, который может кардинально улучшить ваше самочувствие. Чашечка тёплой воды — примерно 40 градусов — поможет улучшить пищеварение», — посоветовала она.
По словам эксперта, в таком подходе есть несколько плюсов: например, теплая вода запускает пищеварение и хороша для поджелудочной железы.
«К тому же, стаканом воды вы можете контролировать аппетит, то есть не съедите больше, чем хотелось. Не будет чувства сильного голода», — объяснила Панова.
Нутрициолог добавила, что важно уметь отличить жажду от голода.