Филолог объяснил, почему матерные слова являются признаком высокой речевой культуры

25 сентября 2025, 13:28

Филолог Слышкин: умение переключаться на мат — признак высокой компетенции

Фото: istockphoto/SIphotography

Примерно каждый третий россиянин ежедневно использует ненормативную лексику в своей речи, из них каждый второй — мужчина и каждая четвертая — женщина, следует из сентябрьского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).





Доктор филологических наук, профессор, директор Центра лингвистики и профессиональной коммуникации РАНХиГС при Президенте РФ (Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ) Геннадий Слышкин в беседе с «Радио 1» заявил, что способность переключаться с одной лексики на другую является показателем достаточно высокой речевой культуры.





«У матерной лексики точно так же, как и у других закрытых пластов лексики (жаргонов, сленгов) есть конкретные функции и принадлежность», — сказал он.

Парольная функция: мат служит маркером «свой-чужой». Употребляя его в определенной группе, человек демонстрирует свою принадлежность к ней. Например, руководитель склада, который начинает использовать мат в общении с подчиненными, чтобы его воспринимали как «своего».

мат служит маркером «свой-чужой». Употребляя его в определенной группе, человек демонстрирует свою принадлежность к ней. Например, руководитель склада, который начинает использовать мат в общении с подчиненными, чтобы его воспринимали как «своего». Психологическая разрядка: для людей, которые не матерятся в повседневности, мат становится мощным инструментом снятия напряжения в критических ситуациях.

для людей, которые не матерятся в повседневности, мат становится мощным инструментом снятия напряжения в критических ситуациях. Социальное кодирование и иллюзия близкого круга: когда понимает контекст только узкий круг людей.

«Культурный человек — это не тот, кто никогда не использует мат, а тот, кто понимает, когда, где и с кем это уместно. Умение использовать разные языковые регистры — от высокого до просторечного — это и есть высокая коммуникативная компетенция», — объяснил Слышкин.