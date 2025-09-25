Нейропсихолог раскрыла неожиданную пользу секса для мозга
Нейропсихолог Тейлор заявила, что регулярная интимная жизнь улучшает память
Нейропсихолог Рэйчел Тейлор назвала регулярную половую жизнь эффективным средством для улучшения работы мозга, усиления памяти и развития когнитивных способностей.
Как пояснила Тейлор, во время интимной близости в организме происходит мощный выброс эндорфинов и окситоцина, которые снижают тревожность и повышают общий уровень энергии. Одновременно растет концентрация дофамина — нейромедиатора, непосредственно отвечающего за когнитивные функции, скорость обработки информации и качество памяти.
«Регулярный секс помогает быстрее обрабатывать информацию и справляться со сложными умственными задачами», — приводит издание voi.id слова нейропсихолога.
Эксперт подчеркивает, что систематическая интимная жизнь не только улучшает мозговую активность, но и помогает снизить уровень страха и тревоги за счет перераспределения нервных импульсов в эмоциональных центрах мозга.
Ранее психолог-сексолог Алина Михайлова назвала ключевые компоненты качественной интимной жизни, среди которых эмоциональная связь, чувство безопасности и развитое эротическое воображение. Оба специалиста сходятся во мнении, что гармоничные отношения оказывают комплексное положительное влияние на психическое и физическое здоровье человека.