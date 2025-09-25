Нейропсихолог раскрыла неожиданную пользу секса для мозга

25 сентября 2025, 05:42

Нейропсихолог Тейлор заявила, что регулярная интимная жизнь улучшает память

Нейропсихолог Рэйчел Тейлор назвала регулярную половую жизнь эффективным средством для улучшения работы мозга, усиления памяти и развития когнитивных способностей.





Как пояснила Тейлор, во время интимной близости в организме происходит мощный выброс эндорфинов и окситоцина, которые снижают тревожность и повышают общий уровень энергии. Одновременно растет концентрация дофамина — нейромедиатора, непосредственно отвечающего за когнитивные функции, скорость обработки информации и качество памяти.





«Регулярный секс помогает быстрее обрабатывать информацию и справляться со сложными умственными задачами», — приводит издание voi.id слова нейропсихолога.