Стало известно, почему люди так часто используют матерные слова

25 сентября 2025, 13:00

Филолог Слышкин: матерные слова люди используют для эмоциональной разрядки

Фото: istockphoto/Tuned_In

По данным социологических опросов, за последние 17 лет количество россиян, использующих мат, выросло до 70%. Казалось бы, очевидной причиной является обилие нецензурной лексики в современном кинематографе, сериалах и блогах.





Доктор филологических наук, профессор, директор Центра лингвистики и профессиональной коммуникации РАНХиГС при Президенте РФ (Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ) Геннадий Слышкин в беседе с «Радио 1» заявил, что раньше с помощью брани можно было эпатировать публику, а в настоящее время матерными словами никого не удивишь.





«Я бы объяснил происходящее растущим стрессом. Наше общество находится в достаточно сложной ситуации. Мы все устаем, растет стресс, многозадачность, неопределенность жизни. И в этой ситуации многие из тех, кто никогда этого не делал, вдруг начинают употреблять данную лексику просто как последнее средство спасения своего психологического здоровья», — пояснил эксперт.