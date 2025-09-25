Стало известно, почему люди так часто используют матерные слова
Филолог Слышкин: матерные слова люди используют для эмоциональной разрядки
По данным социологических опросов, за последние 17 лет количество россиян, использующих мат, выросло до 70%. Казалось бы, очевидной причиной является обилие нецензурной лексики в современном кинематографе, сериалах и блогах.
Доктор филологических наук, профессор, директор Центра лингвистики и профессиональной коммуникации РАНХиГС при Президенте РФ (Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ) Геннадий Слышкин в беседе с «Радио 1» заявил, что раньше с помощью брани можно было эпатировать публику, а в настоящее время матерными словами никого не удивишь.
«Я бы объяснил происходящее растущим стрессом. Наше общество находится в достаточно сложной ситуации. Мы все устаем, растет стресс, многозадачность, неопределенность жизни. И в этой ситуации многие из тех, кто никогда этого не делал, вдруг начинают употреблять данную лексику просто как последнее средство спасения своего психологического здоровья», — пояснил эксперт.
Еще одна причина, по мнению филолога, смена поколений, то есть людьми мат воспринимается как норма общения в определенных кругах и не является чем-то из ряда вон выходящим.
«Весь процент можно умножать минимум в 1,5 раза, потому что есть еще те, кто употребляет, но не признались, ведь все-таки по-прежнему считают, что это нехорошо», — отметил он.
Слышкин добавил, что также человек использует мат как инструмент разрядки, но на уровне сознания продолжает осуждать эту привычку.