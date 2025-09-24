Стало известно, сколько россиян увольнялось с работы из-за выгорания
«Газета.Ru»: Половина россиян регулярно сталкивается с выгоранием на работе
Больше половины (53%) россиян регулярно сталкиваются с выгоранием на работе, а более 35% испытывают это состояние на протяжении нескольких лет. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования сервисов «Ясно» и «Эйч».
Основной причиной выгорания россияне называют высокую нагрузку, отсутствие перспектив в карьере и конфликты в коллективе.
«Самая частая реакция россиян на выгорание — мысли о смене работы, причем каждый второй (50%) воплощал это в жизнь. В исследовании такие высокие показатели объясняются тем, что большинству россиян нужно время на восстановление, которое они не могут получить на работе», — говорится в материале.
При этом многие считают, что гибкий график, дополнительные выходные и психологическая поддержка смогут помочь справиться с выгоранием.
Тем временем семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Анастасия Кардиакос предупредила в разговоре с «Москвой 24» об опасности «тихого срыва» сотрудника, в котором человек, находящийся в состоянии выгорания, берётся за новые задачи и делает вид, что всё в порядке, но на деле чувствует себя опустошённым.
«Работник, находящийся в "тихом срыве", будет продолжать трудиться, но начнет ненавидеть руководство, а также выплескивать свой негатив на коллег. Тем не менее такой сотрудник не уходит из компании, поскольку будет чувствовать себя так, словно у него нет другого выбора», — пояснила эксперт.
Длительное нахождение в таком состоянии приводит к снижению самооценки, депрессии, сниженному вниманию и внезапному увольнению со скандалом.