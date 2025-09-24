Стало известно, сколько россиян увольнялось с работы из-за выгорания

24 сентября 2025, 20:45

«Газета.Ru»: Половина россиян регулярно сталкивается с выгоранием на работе

Фото: iStock/grinvalds

Больше половины (53%) россиян регулярно сталкиваются с выгоранием на работе, а более 35% испытывают это состояние на протяжении нескольких лет. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования сервисов «Ясно» и «Эйч».





Основной причиной выгорания россияне называют высокую нагрузку, отсутствие перспектив в карьере и конфликты в коллективе.





«Самая частая реакция россиян на выгорание — мысли о смене работы, причем каждый второй (50%) воплощал это в жизнь. В исследовании такие высокие показатели объясняются тем, что большинству россиян нужно время на восстановление, которое они не могут получить на работе», — говорится в материале.

«Работник, находящийся в "тихом срыве", будет продолжать трудиться, но начнет ненавидеть руководство, а также выплескивать свой негатив на коллег. Тем не менее такой сотрудник не уходит из компании, поскольку будет чувствовать себя так, словно у него нет другого выбора», — пояснила эксперт.