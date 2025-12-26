Филолог объяснил, почему Сергей Есенин стал народным символом России

26 декабря 2025, 10:03

Филолог Жорбин: уникальность Есенина в его способности выразить трагедию эпохи

В преддверии 130-летия со дня рождения Сергея Есенина «Радио 1» обсудило феномен его неизбывной народной любви и главные загадки творческой биографии с руководителем кафедры русской словесности областного технолицея имени В.И. Долгих, кандидатом филологических наук, лауреатом конкурса «Учитель года 2023» Андреем Жорбиным. Эксперт признал Есенина одним из трёх столпов национальной поэзии наряду с Пушкиным и Высоцким, но призвал видеть за хрестоматийным образом «юноши в косоворотке» гораздо более сложную и глубокую фигуру.





По мнению Андрея Жорбина, секрет всеобщей любви к поэту кроется в его абсолютной органичности и способности выразить трагедию целой эпохи.



«Когда мы говорим, что Овечкина в хоккее вряд ли кто-то догонит, то так же происходит с Есениным. Во-первых, сама эпоха. Народная трагедия гражданской войны. То есть смена технологического уклада, уход от аграрной России к России индустриальной, всё это выражено у Есенина», — отметил филолог.

«Ясно, что после того, как в 1921 году расстреляли Николая Гумилева... никакая народная любовь Есенина бы не спасла. И надобности инсценировать самоубийство сотрудников ЧК не было», — предположил эксперт.

«Поэзия Есенина — это тоже незаменимое звено для русского культурного кода. Это то, что дороже нефти, то, что дороже газа. И если мы сумеем не обесценить ее в информационно-технологическую нашу эпоху, значит, мы можем смело говорить о своем культурном суверенитете», — заключил специалист.