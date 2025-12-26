Филолог объяснил, почему Сергей Есенин стал народным символом России
Филолог Жорбин: уникальность Есенина в его способности выразить трагедию эпохи
В преддверии 130-летия со дня рождения Сергея Есенина «Радио 1» обсудило феномен его неизбывной народной любви и главные загадки творческой биографии с руководителем кафедры русской словесности областного технолицея имени В.И. Долгих, кандидатом филологических наук, лауреатом конкурса «Учитель года 2023» Андреем Жорбиным. Эксперт признал Есенина одним из трёх столпов национальной поэзии наряду с Пушкиным и Высоцким, но призвал видеть за хрестоматийным образом «юноши в косоворотке» гораздо более сложную и глубокую фигуру.
По мнению Андрея Жорбина, секрет всеобщей любви к поэту кроется в его абсолютной органичности и способности выразить трагедию целой эпохи.
«Когда мы говорим, что Овечкина в хоккее вряд ли кто-то догонит, то так же происходит с Есениным. Во-первых, сама эпоха. Народная трагедия гражданской войны. То есть смена технологического уклада, уход от аграрной России к России индустриальной, всё это выражено у Есенина», — отметил филолог.Говоря о наследии, эксперт выделил поздний период творчества, начиная с 1923 года, как золотой фонд русской классики, подчеркнув невероятную скорость творческого созревания поэта, сравнимую лишь с лермонтовским взлетом. Одним из ключевых вопросов беседы осталась тайна гибели Есенина в гостинице «Англетер». Андрей Жорбин считает, что стопроцентной ясности здесь быть не может, но контекст эпохи дает почву для размышлений.
«Ясно, что после того, как в 1921 году расстреляли Николая Гумилева... никакая народная любовь Есенина бы не спасла. И надобности инсценировать самоубийство сотрудников ЧК не было», — предположил эксперт.Он также обратил внимание на колоссальную интеллектуальную и эмоциональную нагрузку, которую испытывал поэт, постоянно пребывавший в состоянии творческого напряжения. Отвечая на вопрос об актуальности Есенина для современных школьников, Андрей Жорбин провел прямую параллель с национальными символами, не теряющими своей ценности.
«Поэзия Есенина — это тоже незаменимое звено для русского культурного кода. Это то, что дороже нефти, то, что дороже газа. И если мы сумеем не обесценить ее в информационно-технологическую нашу эпоху, значит, мы можем смело говорить о своем культурном суверенитете», — заключил специалист.Он уверен, что задача учителя — не следовать сомнительным дискуссиям о «запрете» поэта в школе, а найти для каждого ученика те самые стихи, от которых «побегут мурашки по коже», считая это стопроцентным успехом педагогической работы.