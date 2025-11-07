Скандал в театре, борьба с алкоголизмом и онкологией: как Олег Меньшиков справляется с испытаниями и шокирует публику
Олег Меньшиков — советский и российский актер театра, кино и телевидения, который играл как в комедийных, так и в драматических произведениях. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы Олега МеньшиковаОлег Евгеньевич Меньшиков появился на свет 8 ноября 1960 года в Серпухове, недалеко от Москвы. Позже его семье удалось получить квартиру в обычной московской хрущевке. В школе юноша учился неплохо, увлекался музыкой и любил оперу.
Учеба в театральном училищеОн поступил в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. На выпускном курсе парень участвовал в дипломном спектакле «Нашествие». Ему предлагали главную роль, но он выбрал второстепенную — образ офицера Вернера.
Первые шаги к славеПервая известность пришла к Меньшикову благодаря комедии «Покровские ворота», где актер сыграл нахального студента Константина Ромина. А настоящую популярность ему принесла роль в фильме «Сибирский цирюльник». Молодой человек также запомнился зрителям по сериалам «Статский советник» и «Псих». Олег умеет привносить драму даже в комедийные роли.
Новые проекты Олега МеньшиковаВ апреле 2021 года стало известно, что он получил главную роль в сериале Константина Статского «Ваша честь». В декабре 2022 года его номинировали на премию «Золотой орел» за эту работу.
Театральная карьераАктерскую карьеру мужчина начал в Центральном театре Советской Армии, где проходил службу. Позже он решил остаться там. В 1991 году сыграл Сергея Есенина в британской постановке, а Айседору Дункан исполнила Ванесса Редгрейв.
Режиссерская работаВ 1995 году Меньшиков сам поставил спектакль «Горе от ума». В 2012 году, в возрасте 52 лет, возглавил труппу Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой.
Скандал в театреВ конце июля 2021 года в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой произошли массовые сокращения, вызванные оптимизацией рабочих процессов на фоне пандемии коронавируса. Уволенные артисты, включая дочь Анатолия Папанова, заявили о нарушениях и обратились к главе государства с просьбой проверить работу художественного руководителя Олега Меньшикова. В центре скандала оказались также его гонорары, составившие 24,3 млн рублей, что вызвало недовольство профкома театра. В результате мужчина покинул пост директора театра, но остался худруком.
Личная жизнь и онкология Олега МеньшиковаДолгое время о любовных увлечениях Меньшикова ничего не было известно, и это породило слухи о его нетрадиционной ориентации. На самом деле, еще в школьные годы он пользовался популярностью у девушек и часто прятался от настойчивых поклонниц. В 2005 году Олег наконец-то нашел свою любовь и женился на Анастасии Черновой, студентке театрального института. У пары не родилось детей. В 2010 году артист столкнулся с гипертоническим кризом, и в прессе начали обсуждать проблемы с алкоголем как у него, так и у его жены, которая якобы чувствовала себя несчастной из-за нереализованных амбиций.
Telegram-канал Mash в феврале сообщил, что у Олега Меньшикова выявили онкологическое заболевание. Руководитель отдела по связям с общественностью Театра имени Ермоловой Ксения Дремова заявила, что информация о заболевании актера онкологическим заболеванием не соответствует действительности.