«Сейчас время случайных людей»: семья, театр и непримиримая борьба Олега Акулича с дилетантами. Как живет артист сегодня?
Олег Акулич, актер с незабываемым образом и талантом, 23 декабря отмечает свой 66-й день рождения. Его лицо знакомо миллионам по роли доктора Попова в культовой «Ускоренной помощи» и десяткам эпизодических, но ярких образов в сериалах, от «Моей прекрасной няни» до «Солнце, море, два ствола». О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Биография Олега АкуличаБудущая звезда отечественного юмора родилась в 1959 году в маленьком посёлке Харик в Иркутской области, в семье, где искусство было неотъемлемой частью жизни: мать руководила Домом культуры, а отец был художником. Детство, проведённое в Сибири, закалило характер. В 16 лет, страстно желая купить пианино, Олег всё лето проработал на строительстве БАМа, асфальтируя дороги.
После школы судьба Акулича могла сложиться далеко от актерской профессии: он окончил речное училище и даже ходил с агитбригадами на теплоходах по Лене. Армейскую службу прошёл в военном оркестре Забайкальского округа. Однако тяга к сцене победила. Окончив Иркутское театральное училище с красным дипломом, он по совету педагога отправился не «покорять столицы», а получать опыт в Самарский драматический театр к легендарному Петру Монастырскому.
Поворотной точкой стал 1989 год. Акулича заметили в моноспектакле «Аккомпаниатор» в Минске и пригласили работать сразу в два театра — Государственный молодёжный и Театр-студию киноактёра. Так началась 15-летняя «белорусская» глава его жизни, где он играл на сцене и был ведущим артистом Ансамбля песни и пляски Вооружённых сил Беларуси. Именно в Минске к нему пришёл телевизионный успех. Его образ хитроватого прапорщика в юмористической программе «Марсово поле» понравился московским продюсерам.
Так он попал в знаменитый «Армейский магазин», а вслед за этим последовала звёздная роль — доктор Анатолий Попов в пародийном сериале «Ускоренная помощь» (1999-2001), которая и сделала его узнаваемым лицом на всём постсоветском пространстве. После этого, в 2004 году, он окончательно перебрался в Москву, где стал частым гостем программ «Аншлаг», «Слава Богу, ты пришёл!» и «Комната смеха».
Непримиримая позиция в мире «случайных людей»Актер известен резкой критикой современного состояния индустрии развлечений. В интервью 2012 года он прямо заявил, что на сцену и в кино приходит слишком много непрофессионалов, которых берут лишь потому, что им можно меньше заплатить.
«Сейчас время случайных людей... Поэтому у нас сейчас и в кино, и в эстраде... получается такой раздрай, нет профессионалов настоящих. Поэтому мы падаем вниз», — констатировал артист в эфире «Радио двух столиц».
Он считает, что юмор деградирует, и винит в этом не только исполнителей, но и продюсеров, и даже зрителей, привыкших к штампам. Для Акулича, человека старой театральной школы, его ремесло — не синоним массового развлечения.
Личная жизнь артистаВ отличие от своей профессиональной бескомпромиссности, личная жизнь Олега Акулича — образец спокойствия и стабильности, что в актёрской среде большая редкость. Первый брак артиста был долгим и, казалось, прочным. Со своей первой женой Ольгой, филологом-дефектологом, он познакомился в Минске, их брак продлился около 20 лет. У них родилась дочь, которая посвятила себя изобразительному искусству. Однако, по некоторым данным, постоянные разъезды, съёмки и гастроли привели к отдалению и в конечном итоге — к расставанию. Дочь и бывшая жена остались жить в Минске, но с отцом сохранили тёплые отношения. В 2024 году Олег с гордостью сообщил, что его старшая дочь вышла замуж, и он ждёт, когда станет дедушкой.
Второй брак стал для Акулича новым счастьем. Его супругой стала актриса Татьяна Кузнецова, которая младше его на 20 лет. Они познакомились в кафе, и, по признанию актёра, это была любовь с первого взгляда. Сейчас они не только живут, но и творят вместе: играют в одних спектаклях, создают совместные юмористические номера. В этом браке у пары родилась дочь Мария, которой в 2025 году исполняется 15 лет. Интересно, что девочка, в отличие от отца, видит своё будущее в медицине, а не в театре.
Как сейчас живет АкуличСегодня Олег Акулич не сбавляет оборотов. Он много играет в театре, преимущественно в антрепризных постановках. В 2024 и 2025 годах он с успехом участвовал в комедийных спектаклях «Ни дать, ни зять» (где поднимаются вечные темы тёщ и зятьев), «Пигмалион», «Как пришить старушку» и «Оскар Уайльд. Комедия о нравах и "серьёзных" людях».
В кино он продолжает сниматься в характерных, часто комедийных ролях. После переезда в Москву его фильмография пополнилась десятками сериалов, где он появлялся на экране хоть и ненадолго, но каждый его образ был ярким и запоминающимся. Последние известные работы артиста включают сериалы «Настенька», «Сельский детектив. Черная бабочка» и «Солнце, море, два ствола».
Актер давно обосновался в Москве, но для тихой семейной жизни выбрал Подмосковье. Ещё во время съёмок одного из фильмов ему приглянулся город Лыткарино, где он в итоге и купил квартиру. Он ведёт закрытый, по меркам шоу-бизнеса, образ жизни, где главное — творчество, семья и работа в театре.