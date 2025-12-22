22 декабря 2025, 17:34

Олег Акулич (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)

Олег Акулич, актер с незабываемым образом и талантом, 23 декабря отмечает свой 66-й день рождения. Его лицо знакомо миллионам по роли доктора Попова в культовой «Ускоренной помощи» и десяткам эпизодических, но ярких образов в сериалах, от «Моей прекрасной няни» до «Солнце, море, два ствола». О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».





Биография Олега Акулича

Непримиримая позиция в мире «случайных людей»

Олег Акулич (Фото: скриншот т/п «Рождённые в СССР»)

«Сейчас время случайных людей... Поэтому у нас сейчас и в кино, и в эстраде... получается такой раздрай, нет профессионалов настоящих. Поэтому мы падаем вниз», — констатировал артист в эфире «Радио двух столиц».

Личная жизнь артиста

Как сейчас живет Акулич