​На театральный фестиваль «Мелиховская весна» поступило более ста заявок

16 декабря 2025, 22:59

На XXVI Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» поступило 103 заявки от российских и зарубежных театров. Об этом по итогам их приёма сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Один из старейших театральных опен-эйров России пройдёт с 22 по 31 мая будущего года в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово».26 заявок поступило от зарубежных театральных коллективов. 10 подали театры Казахстан, три заявки пришли от театров Узбекистана, по две поступило из Азербайджана, Белоруссии и Абхазии. Помимо этого, на участие претендуют театры Ирана, Бангладеш, Армении, Южной Осетии, Индии, Омана и Киргизии.Среди постановок по произведениям– «Дама с собачкой», «Чайка», «Вишневый сад», «Каштанка», «Три сестры», «Цветы запоздалые» и другие.Программу «Чехов+» приурочат к 135-летию со дня рождения русского писателя и драматурга. Будут представлены постановки по мотивам произведений «Собачье сердце», «Дни Турбиных», «Морфий» и других.Сейчас жюри фестиваля приступает к рассмотрению заявок. Участников и программу объявят в марте.