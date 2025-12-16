На театральный фестиваль «Мелиховская весна» поступило более ста заявок
На XXVI Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» поступило 103 заявки от российских и зарубежных театров. Об этом по итогам их приёма сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Один из старейших театральных опен-эйров России пройдёт с 22 по 31 мая будущего года в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово».
26 заявок поступило от зарубежных театральных коллективов. 10 подали театры Казахстан, три заявки пришли от театров Узбекистана, по две поступило из Азербайджана, Белоруссии и Абхазии. Помимо этого, на участие претендуют театры Ирана, Бангладеш, Армении, Южной Осетии, Индии, Омана и Киргизии.
Среди постановок по произведениям Антона Чехова – «Дама с собачкой», «Чайка», «Вишневый сад», «Каштанка», «Три сестры», «Цветы запоздалые» и другие.
Программу «Чехов+» приурочат к 135-летию со дня рождения русского писателя и драматурга Михаила Булгакова. Будут представлены постановки по мотивам произведений «Собачье сердце», «Дни Турбиных», «Морфий» и других.
Сейчас жюри фестиваля приступает к рассмотрению заявок. Участников и программу объявят в марте.
