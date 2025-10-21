«Физиология счастья»: Диетолог рассказала, как психология улучшает пищеварение

21 октября 2025, 18:25

Диетолог Соломатина: благодарность за еду улучшает пищеварение

Фото: iStock/Motortion

Оказывается, привычка говорить «спасибо» за еду — это не просто вежливость, а мощный инструмент управления своим физическим состоянием. Сосредоточение на позитивных аспектах во время еды посылает в мозг правильные сигналы, которые запускают оптимальную работу пищеварительной системы.





Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» объяснила, как простые практики благодарности помогают «обмануть» мозг и настроить организм на правильное усвоение пищи.





«Блуждающий нерв передает импульс, сигнал и собирает ответный сигнал. Это нерв, который подходит к главному мозгу, дальше выходит из черепа, идет к сердцу, легким, печени, поджелудочной, почкам и так далее. Есть такие инструкции: когда сидишь за столом, возноси благодарность. Будь благодарен за то, что у тебя в принципе пища есть. Проблема многих людей в том, что они концентрируются на негативе и том, чего у них нет. Переключение фокуса на имеющиеся блага — это сознательное усилие, которое приводит к физиологическому отклику», — пояснила она.

«Простая привычка благодарить за пищу и создавать доброжелательную атмосферу за столом — это прямой путь к улучшению пищеварения и укреплению здоровья через активацию блуждающего нерва», — заключила Соломатина.