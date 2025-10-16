Подслащённые фруктовые соки могут повысить риск развития подагры
Фруктовые соки с добавлением сахара и других подсластителей увеличивают риск подагры. Об этом «Газете.Ru» рассказала диетолог и гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова, сообщают «Известия».
По её словам, заболевание чаще встречается у людей, которые соблюдают нездоровую растительную диету — с низким содержанием цельнозерновых продуктов и высоким уровнем рафинированных злаков и сладких напитков.
Ранее подагру называли «болезнью королей», связывая с чрезмерным потреблением мяса и алкоголя. Сегодня к списку факторов добавились подслащённые соки и рафинированные продукты.
Дианова советует включать в рацион клетчатку, цельные злаки, маложирные молочные продукты и умеренное количество рыбы, богатой омега-3, чтобы снизить воспаление и риски развития заболевания.
