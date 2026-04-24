«Формы рака»: Врач рассказал, что такое «орфанные заболевания»

Врач Коталевская: актуальные наследственные болезни связаны с нервами и сосудами

Фото: iStock/ipopba

25 апреля отмечается Международный день ДНК. Врачи-генетики называют этот праздник не просто научным, а человеческим: именно расшифровка генома подарила шанс на жизнь тысячам пациентов, о которых раньше медицина просто не знала. Что такое орфанные заболевания, можно ли поймать наследственную болезнь до её первых симптомов и почему даже здоровым парам стоит заглянуть в свою родословную?





Кандидат медицинских наук, заведующая центром по лечению редких заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Юлия Коталевская в беседе с «Радио 1» объяснила, что для медицинского сообщества День ДНК — не формальная дата, а важный инфоповод, чтобы говорить о науке простым языком.





«Такие дни — это повод привлечь внимание к медицине, к научным достижениям, которые влияют на нашу жизнь уже сейчас. Это важно, чтобы популяризировать науку и повышать осведомлённость людей о генетических заболеваниях», — отметила она.

«Они не всегда наследственные. Например, редкие формы рака у детей или некоторые гематологические состояния тоже попадают в эту категорию. Но большинство из них — всё же генетические», — пояснила Коталевская.