Петросян не отец: тайные роды, ДНК и разговоры о наследстве. В чем дочь юмориста заподозрила его молодую жену Татьяну Брухунову
Татьяна Брухунова — жена Евгения Петросяна, мать двоих детей и, казалось бы, образцовая спутница жизни пожилого юмориста. Однако вокруг её материнства давно ходят слухи, которые теперь могут получить юридическое обоснование. Специалисты, ежедневно работающие с будущими матерями, утверждают: беременность невозможно скрыть от внимательного взгляда. Но на её фото, сделанных за месяц до рождения сына, — стройная фигура, приталенное платье, каблуки. Ни одного внешнего признака. Теперь тот же вопрос, который раньше обсуждали в женских чатах, может перерасти в судебное разбирательство. О том, почему дочь Петросяна решила обратиться к юристам и что грозит семейству, читайте в материале «Радио 1».
Путь Татьяны Брухуновой к сердцу и деньгам ПетросянаТатьяна вошла в жизнь Евгения Петросяна в должности ассистентки. Скромная девушка из Тулы: массивные очки, одежда из бабушкиного сундука. Её задачи: подать лекарство, выгладить костюм, сверить график. Она стала тенью. Бесшумной, незаметной, почти не существующей — до того момента, когда без неё уже нельзя было обойтись. Но, как показывает практика, именно такие серые кардиналы обладают самой железной хваткой. Пока законная супруга, Елена Степаненко, была поглощена гастролями и собственной карьерой, Брухунова методично занимала место в его жизни. Сначала она стала глазами Петросяна, потом — голосом, затем — единственным человеком, имеющим доступ к нему и его деньгам. Старые друзья и соратники были отсечены — мягко, но безжалостно.
Елена Степаненко поняла, что происходит, только когда менять что-либо уже не имело смысла. Крепость, которую она считала своей, рухнула. А следом последовал неизбежный финал: громкий бракоразводный процесс, делёж имущества на сотни миллионов рублей и новая свадьба. И стремительная метаморфоза. Дешёвые оправы сменились люксовыми брендами, аптечные рецепты и медицинские траты — символ прошлого, заботы о здоровье, скромности — уступили место атрибутам роскошной жизни. Татьяна из Тулы исчезла. Вместо прежней тихони — новая героиня: с бриллиантами, антикварным фарфором и жаждой признания в высшем обществе.
Почему пользователи не поверили в беременность Брухуновой и что нашли в её фотографияхВесной 2020 года из элитной дубайской клиники пришла новость, которую обсуждают до сих пор. У Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился сын Ваган. Казалось бы, событие радостное. Но вместо поздравлений в сети — волна недоумения. Зачем рожать в Дубае, когда в Москве достаточно клиник для звёздных пациенток? Общественность нашла следующее объяснение: в ОАЭ проще оформить передачу ребёнка от суррогатной матери — без лишнего внимания и формальностей. Татьяна настаивала на своём и отвечала хейтерам в соцсетях:
«Я считаю, что в такой период женщина и её семья должны хранить молчание, а не афишировать эту ситуацию».
А на прямые вопросы о том, почему нет ни одного фото с животом, отвечала с иронией:
«Может, вам ещё анализы показать?!».
Однако пользователи, известные своей дотошностью, изучили все её снимки за девять месяцев и не нашли ничего, что указывало бы на беременность. Везде — приталенные платья, туфли на каблуках, плоский живот. Ни отёчности, ни изменившейся походки, ни лишних килограммов. В 2024 году события развивались по уже знакомому сценарию. Только теперь — дочь Матильда. И вновь повторилась та же странная закономерность: ни одной фотографии округлившегося живота, полное отсутствие намёков на беременность в соцсетях. И тут же — ребёнок на руках, словно ниоткуда.
А за несколько дней до радостного известия — фотографии с театральной премьеры. На них Брухунова в облегающем платье, на высоких каблуках, с идеальной фигурой. Любая женщина, пережившая роды, подтвердит: на третий-четвёртый день после появления ребёнка на свет сидеть в зрительном зале, сохраняя непринуждённый вид, просто невозможно. Элементарная физиология не позволяет.
Новый поворот в семейной драме ПетросянаИ в этот момент в семейной саге появляется новое действующее лицо. В дело вступает старшая дочь Евгения Петросяна — Викторина. Она давно живёт в США, сама уже бабушка, но за событиями в России следит постоянно. Женщина никогда не скрывала: она на стороне Елены Степаненко. Отношения с новой женой отца, мягко говоря, не сложились. И теперь, по слухам из светских кругов, дочь юмориста собирается инициировать генетическую экспертизу.
Причина — огромное наследство. И родная дочь, которая всю жизнь была рядом с отцом, не согласна делить семейные активы с детьми, чьё появление на свет вызывает слишком много вопросов. В случае, если экспертиза не подтвердит родство, карточный домик Брухуновой рухнет. Её положение, репутация «молодой мамы», вся выстроенная годами конструкция — всё превратится в пыль. Ожидается, что этот судебный процесс станет одним из самых резонансных в ближайшее время.