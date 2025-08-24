24 августа 2025, 13:09

Фото: istockphoto / ValeryBoyarsky

25 августа в православной церкви чтят память святых мучеников Аникиты и Фотия. В народной традиции этот день известен как Фотя Поветенный — время, когда наши предки начинали готовить хозяйство к зиме и первым делом приводили в порядок подсобные помещения. Подробнее о том, как правильно провести торжество, расскажет «Радио 1».





Содержание Фотя Поветенный: история и традиции Народный календарь: Фотя Поветенный Фотя Поветенный: что можно делать Народные приметы на Фотю Поветенного Что нельзя делать на Фотю Поветенного, чтобы не навлечь беду

Фотя Поветенный: история и традиции

Народный календарь: Фотя Поветенный

Фото: istockphoto / Ridofranz



Фотя Поветенный: что можно делать

Народные приметы на Фотю Поветенного

Иней на траве с утра сулил богатый урожай озимых.

Дождь предвещал короткое бабье лето.

Ясная и теплая погода обещала грибную осень.

Гроза и линяющие петухи указывали на затяжную осень.

Пасмурный день настраивал людей на мрачный лад, предрекая мало солнца.

Что нельзя делать на Фотю Поветенного, чтобы не навлечь беду

Фото: istockphoto / DarthArt

