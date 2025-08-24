Фотя Поветенный 25 августа: как не разгневать домового, избежать бедности и разлада в семье, народные приметы
25 августа в православной церкви чтят память святых мучеников Аникиты и Фотия. В народной традиции этот день известен как Фотя Поветенный — время, когда наши предки начинали готовить хозяйство к зиме и первым делом приводили в порядок подсобные помещения. Подробнее о том, как правильно провести торжество, расскажет «Радио 1».
Фотя Поветенный: история и традицииПравославные верующие 25 августа молятся святым Аниките и Фотию, жившим в III–IV веках в Никодимии. Аникита, будучи военачальником, обладал большим авторитетом. Когда император Диоклетиан приказал установить на площади орудия для пыток христиан, Аникита смело выступил против этого. Разгневанный правитель велел бросить его в темницу.
Вскоре к нему присоединился его племянник Фотий, открыто исповедовавший христианскую веру. Ни жестокие пытки, ни огонь, ни голодные звери, к которым их бросили, не смогли сломить дух мучеников. Их стойкость впечатлила многих язычников, которые после этого приняли крещение. Согласно преданию, святые не погибли от рук палачей, а отошли на небеса, когда пришел их час.
Народный календарь: Фотя ПоветенныйНазвание праздника происходит от слова «поветь» — так раньше называли сараи, где хранили телеги, плуги, бороны и другую утварь. «Фотя Поветенный хозяину покоя не дает – на поветь зовет», — гласила народная мудрость, напоминая, что пора наводить порядок перед зимой. Считалось, что нельзя допустить, чтобы «на поветях нечистый дух ногу переломил».
Фотя Поветенный: что можно делатьВ этот день было принято не только убираться в хозяйственных постройках. Чтобы дела шли успешно, наши предки наводили чистоту и в самом доме: мыли полы, окна, вытирали пыль и выносили хлам. Считалось, что сны в ночь на 25 августа — вещие. Важно было запомнить не сюжет, а свои ощущения после пробуждения. Чувство спокойствия сулило благополучие, а тревоги — предупреждало о необходимости быть осторожнее.
Утром люди шли в церковь помолиться святым Аниките и Фотию, прося у них помощи в земледелии, исцеления от болезней. Девушки молились о встрече с суженым, а чтобы увидеть его лицо, клали под подушку белый платок. По старому стилю (12 августа) начинали собирать облепиху, которую ценили за целебные свойства. Из ягод варили варенье, делали настойки, заливали медом для лечения желудка, а из листьев готовили отвары от головной боли.
Народные приметы на Фотю Поветенного
- Иней на траве с утра сулил богатый урожай озимых.
- Дождь предвещал короткое бабье лето.
- Ясная и теплая погода обещала грибную осень.
- Гроза и линяющие петухи указывали на затяжную осень.
- Пасмурный день настраивал людей на мрачный лад, предрекая мало солнца.
Что нельзя делать на Фотю Поветенного, чтобы не навлечь бедуХотя главной задачей дня была уборка поветей, на чердак подниматься строго запрещалось. Предки верили, что там можно встретить домового, а такая встреча сулила неприятности. Мудрые старцы в этот день запрещали:
- Шуметь и устраивать шумные гуляния. День требовал тишины, а нарушители спокойствия рисковали потерять слух.
- Работать вне дома или помогать чужим с хозяйством. Домовой мог разгневаться из-за этого, и тогда о порядке в своем доме можно было забыть.
- Ссориться и выяснять отношения с близкими. Конфликты в этот день грозили привести к денежным проблемам.
- Назначать свидания. Это сулило скорую разлуку с любимым человеком