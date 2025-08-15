Москвичей ожидает пасмурная погода на выходных

15 августа 2025, 17:19

«Яндекс Погода»: 16 и 17 августа в Москве будет тёплая, но пасмурная погода

Фото: iStock/MILANTE

В грядущие выходные в столичном регионе установится тёплая, но пасмурная погода, также ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков «Яндекс Погоды».





В субботу в Москве днем прогнозируется облачная погода с прояснениями. Однако ночью пройдёт дождь, а порывы ветра будут достигать 10 м/с.





«Утром температура составит +18 градусов, днем поднимется до +24 градусов, вечером опустится до +22 градусов, а ночью — до +18 градусов», — говорится в сообщении.

«Ночью местами днем по всей территории кратковременные дожди, местами грозы, днем при грозах местами сильные дожди. Будет дуть южный ветер, порывы которого могут достигнуть 16 м/с», — рассказали синоптики.