Москвичей ожидает пасмурная погода на выходных
«Яндекс Погода»: 16 и 17 августа в Москве будет тёплая, но пасмурная погода
В грядущие выходные в столичном регионе установится тёплая, но пасмурная погода, также ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков «Яндекс Погоды».
В субботу в Москве днем прогнозируется облачная погода с прояснениями. Однако ночью пройдёт дождь, а порывы ветра будут достигать 10 м/с.
«Утром температура составит +18 градусов, днем поднимется до +24 градусов, вечером опустится до +22 градусов, а ночью — до +18 градусов», — говорится в сообщении.В Подмосковье погодные условия будут аналогичными.
В воскресенье станет немного прохладнее. Днем воздух прогреется до 20 градусов тепла. При этом ночью столбики термометров покажут не более +14 градусов.
Тем временем «Ciбдепо» со ссылкой на синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра пишет, что в субботу в Кемеровской области днем ожидается до +25 градусов тепла.
«Ночью местами днем по всей территории кратковременные дожди, местами грозы, днем при грозах местами сильные дожди. Будет дуть южный ветер, порывы которого могут достигнуть 16 м/с», — рассказали синоптики.
В воскресенье в Кузбассе потеплеет до +26. А ночью могут пройти грозы.