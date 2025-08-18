18 августа 2025, 15:48

Фото: istockphoto/Surasak Suwanmake

В деловой сфере хорошо проявить предприимчивость и смелость. Подъём сил позволит решить сложные задачи и справиться со всеми препятствиями. В любви благоприятно весело проводить вместе время, шутить и проявить доброе чувство юмора. В сфере здоровья надо создать дома обстановку покоя и стабильности. Важно наладить быт.