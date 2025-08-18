«Наладить быт»: Гороскоп для каждого знака зодиака с 18 по 24 августа
В деловой сфере хорошо проявить предприимчивость и смелость. Подъём сил позволит решить сложные задачи и справиться со всеми препятствиями. В любви благоприятно весело проводить вместе время, шутить и проявить доброе чувство юмора. В сфере здоровья надо создать дома обстановку покоя и стабильности. Важно наладить быт.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации каждому знаку зодиака.
Овну полезно заняться интеллектуальной деятельностью и изучать новую информацию. Хорошо быть любознательным и любопытным.
Тельцу важно обратить внимание на своих близких и позаботиться о них. Эмоциональные контакты поспособствуют улучшению взаимоотношений.
Близнецам надо начинать воплощать свои планы в жизнь. Они смогут верно оценить ситуацию и принять правильные решения.
У Рака время авантюр и положительных впечатлений. Его творческие способности помогут ему во всех сферах.
Лев почувствует прилив сил и энергии. Его самооценка возрастёт и он станет счастливее и увереннее в себе.
Деве надо воспользоваться своим обаянием и шармом. Она сможет очаровать окружающих и показать свои достоинства.
Весов обрадует прибыль. Это удачное время для инвестиций и вложений. Покупки украсят.
Скорпион станет романтичнее. Чувство влюбленности и позитивные эмоции наполнят его жизнь.
Стрельцу надо поддерживать общие духовные ценности с близкими людьми. Дома хорошо навести порядок и создать уют.
Козерогу лучше продумать свои траты и придержать бюджет. Во взаимоотношения надо избегать выяснения отношений и стараться дипломатично уладить недоразумения.
Водолей отроет в себе новые таланты и способности. Он захочет перемен и начнёт новые проекты.
Рыбам надо внимательно слушать собеседников и не торопиться с ответом. Важно тщательно изучить поступающую информацию.
Читайте также: