Подмосковный диетолог рассказала, как приготовить полезную для здоровья окрошку

22 мая 2026, 17:39

оригинал Фото: istockphoto / ersler

Те, кто любит окрошку, но боится навредить фигуре или здоровью, может просто приготовить летний суп по особому рецепту. Такой совет дала главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина.





Она раскрыла рецепт окрошки без колбасы, с натуральным квасом и с точной калорийностью на порцию.

«В жаркую погоду окрошка помогает восполнять водяной баланс, получать дополнительную порцию витаминов, минералов и клетчатки из овощей и зелени. Для большей пользы рекомендуется заменить колбасу на отварное мясо, а покупной квас – на напиток натурального брожения, в идеале собственного приготовления», – сказала Пичугина.

«Рецепт создания правильного дефицита калорий на одну порцию может быть таким: 25-30 граммов мяса, половина яйца, половина клубня картофеля, средний огурец, две или три редиски, много рубленной зелени. В среднем такая порция (300-400 граммов) содержит от 380 до 420 килокалорий. Лучше всего заправлять окрошку нежирным кефиром или минеральной водой. При желании можно кефир слегка разбавить водой. Так ваша трапеза поможет утолить чувство голода без ущерба для объемов талии», – отметила Инна Пичугина.