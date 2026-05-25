Диетолог рассказала, какие продукты необходимы для здоровья щитовидной железы

25 мая 2026, 15:54

Диетолог Залетова: бразильские орехи и мясо помогут поддержать работу щитовидки

Бразильские орехи, мясо и йодированная соль помогут поддержать работу щитовидной железы. Об этом Москве 24 сообщила врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.





По мнению специалиста, суперфуда, способного обеспечить идеальную работу щитовидной железы, не существует. Однако правильное питание является основой для поддержания её здоровья.



Ключевыми компонентами для синтеза гормонов щитовидной железы являются аминокислота тирозин и йод, отметила диетолог. Тирозин в достаточном количестве присутствует в различных белковых продуктах: мясе, птице, рыбе, яйцах и бобовых.





«Еще один незаменимый для здоровья щитовидной железы микроэлемент – это селен. Он входит в состав ферментов, превращающих неактивный гормон Т4 в активный Т3, без которого человек может чувствовать разбитость и сонливость», — поделилась Залетова.