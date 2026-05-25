«Темная сторона»: Диетолог назвала опасность арбуза

25 мая 2026, 12:13

Диетолог Королева: арбуз лучше не есть при мочекаменной болезни

Мы привыкли считать арбуз безобидным десертом, который можно есть килограммами. Однако за яркой мякотью и освежающей сладостью скрываются серьезные риски. Для одних людей эта ягода может стать причиной экстренной госпитализации, а для других — ударом по обмену веществ.





Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что несмотря на существенную пользу арбуза у него есть и тёмная сторона.





«Врачи предупреждают, что арбуз может стать спусковым крючком для почечной колики или опасного скачка сахара. Причём самые большие риски подстерегают тех, кто не знает о своих скрытых болезнях», — сказала она.

Болезни, при которых стоит воздержаться от употребления арбуза:

Мочекаменная болезнь: есть риск движения камней;

Проблемы с углеводами и сахаром: избыток углеводов может повысить уровень сахара, поддержать инсулинорезистентность;

Сезонность и сомнительное качество ягоды: в мае и начале июня лучше не покупать.

«Чем ближе к нашему региону произрастают арбузы, тем выше качество. Вторая половина июля — август — это то время, когда можно его можно смело покупать», — резюмировала Королева.