«Гайморит и гнилые зубы»: Психотерапевт объяснил, почему депрессию нужно искать у ЛОРа и стоматолога
Психотерапевт Федорович: депрессию могут провоцировать гайморит и болезнь зубов
Новый стандарт лечения депрессии вызвал спор о том, насколько оправдан широкий список обследований.
Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в беседе с «Радио 1» рассказал, как хронические инфекции, больные зубы и запущенные болезни утяжеляют психическое состояние, почему чекапы нужно проходить шире и как связаны психика и тело.
«Если есть фронтит, гайморит и пара гнилых зубов, то они своим присутствием могут обеспечить депрессивные переживания», — сказал он.
По его словам, хронические очаги воспаления — это то, что часто ускользает от внимания и психиатров, и самих пациентов. Федорович отметил, что люди не всегда обращают внимание на слабо выраженные симптомы, но именно они могут поддерживать депрессивный фон.
«Связь между психическими и соматическими состояниями работает в обе стороны. С одной стороны, депрессия часто сопровождает телесные заболевания, и психиатры могут их пропустить. С другой стороны, под соматическими жалобами нередко скрываются настоящие психические расстройства», — объяснил психотерапевт.
Он не стал оценивать новый стандарт как однозначно плохой или хороший, лишь подчеркнул, что многие пункты — это давно известная практика, а некоторые новые элементы вызывают вопросы. Главное, по его мнению, — внимание к человеку в целом: его телу, психике и тем скрытым связям между ними, которые не всегда видны на первый взгляд.