«Гайморит и гнилые зубы»: Психотерапевт объяснил, почему депрессию нужно искать у ЛОРа и стоматолога

29 сентября 2026, 12:46

Психотерапевт Федорович: депрессию могут провоцировать гайморит и болезнь зубов

Фото: iStock/Dima Berlin

Новый стандарт лечения депрессии вызвал спор о том, насколько оправдан широкий список обследований.





Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в беседе с «Радио 1» рассказал, как хронические инфекции, больные зубы и запущенные болезни утяжеляют психическое состояние, почему чекапы нужно проходить шире и как связаны психика и тело.





«Если есть фронтит, гайморит и пара гнилых зубов, то они своим присутствием могут обеспечить депрессивные переживания», — сказал он.

«Связь между психическими и соматическими состояниями работает в обе стороны. С одной стороны, депрессия часто сопровождает телесные заболевания, и психиатры могут их пропустить. С другой стороны, под соматическими жалобами нередко скрываются настоящие психические расстройства», — объяснил психотерапевт.