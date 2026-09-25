Психиатр Исаев назвал признаки опасной тяги к покупкам
Врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев заявил, что любовь к магазинам сама по себе не говорит о зависимости. Повод для беспокойства появляется, когда человек теряет контроль над тратами и использует покупки как способ справиться с тяжёлыми эмоциями.
В беседе с RT кандидат медицинских наук пояснил, что шопинг нередко даёт краткое ощущение облегчения после конфликта, стресса или одиночества. Однако этот эффект быстро исчезает, из-за чего возникает желание снова что-то приобрести.
Среди тревожных симптомов специалист выделил навязчивые мысли о покупках, рост числа заказов и их стоимости, а также приобретение ненужных вещей. О проблеме могут говорить долги, ссоры с родными, ухудшение работы и скопление дома неиспользуемых товаров.
По словам Исаева, простой запрет на походы в магазины не решит проблему. Человеку важно понять, какие переживания он пытается заглушить тратами. За компульсивным шопингом часто скрываются тревожность, сложности в отношениях, чувство неудовлетворённости или эмоциональная нестабильность.
На первом этапе психиатр советует установить лимиты расходов, сократить необязательные покупки и при необходимости обратиться за поддержкой к близким. Для устойчивого результата потребуется работа с психологом или психотерапевтом, а при сопутствующих психических расстройствах — консультация психиатра.
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