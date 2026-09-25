Психиатр Исаев назвал признаки опасной тяги к покупкам

25 сентября 2026, 08:33

Фото: iStock/AnnaStills

Врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев заявил, что любовь к магазинам сама по себе не говорит о зависимости. Повод для беспокойства появляется, когда человек теряет контроль над тратами и использует покупки как способ справиться с тяжёлыми эмоциями.