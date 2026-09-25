Нейрофизиолог Сысоева: депрессия лишает мозг способности ускорять ход времени
Люди, пережившие депрессивные эпизоды, иначе воспринимают течение времени. Их мозг не сокращает в памяти рутинные отрезки, поэтому время может ощущаться более медленным. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН и Института когнитивных нейронаук ВШЭ Ольга Сысоева.
В беседе с «Газетой.Ru» она сообщила о результатах эксперимента ВШЭ с участием людей в ремиссии после депрессии. Добровольцам показывали на экране две последовательно появляющиеся звездочки. Участники оценивали, какой сигнал горел дольше.
Как пояснила Сысоева, здоровые люди нередко считают первый из равных промежутков более коротким. Мозг постепенно ослабляет воспоминание о уже прошедшем сигнале, и его длительность кажется меньше. Этот процесс связан с работой серотониновой системы.
У участников с депрессивным опытом такой эффект почти не проявился. Они точнее сравнивали равные временные интервалы. Исследователи пока не знают, связана эта особенность с перенесенной депрессией или отражает врожденную склонность к повышенной точности восприятия.
По словам нейрофизиолога, нарушение внутреннего «ускорения» времени способно усложнять психологическую адаптацию. Человеку труднее мысленно отдалиться от неприятных событий, поэтому переживания могут дольше сохранять эмоциональную остроту.
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