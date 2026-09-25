Нейрофизиолог Сысоева: депрессия лишает мозг способности ускорять ход времени

25 сентября 2026, 15:40

Фото: iStock/Dima Berlin

Люди, пережившие депрессивные эпизоды, иначе воспринимают течение времени. Их мозг не сокращает в памяти рутинные отрезки, поэтому время может ощущаться более медленным. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН и Института когнитивных нейронаук ВШЭ Ольга Сысоева.