«Гастрит и заболевания суставов»: Россиянам рассказали про опасность свеклы

18 сентября 2026, 16:51

Диетолог Черняева: свекла может оказать негативное влияние на желудок

Фото: iStock/dianazh

Свекла — популярный корнеплод, который часто воспринимается как безусловно полезный овощ. Однако диетологи предупреждают: даже этот продукт требует умеренности.





Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Марина Черняева в беседе с «Радио 1» отметила, что свеклу не стоит есть килограммами, потому что в ней содержится фермент, который может негативно влиять на слизистую желудка.





«Это может привести даже к обострению гастрита. Четких норм нет, но лучше съедать не больше половины или одного корнеплода за раз. И точно не каждый день, потому что все те же полезные кислоты могут оказать негативный эффект, например, обострить заболевания суставов», — подчеркнула она.

«Детям свеклу нужно аккуратно предлагать. В борще и винегрете — пожалуйста, но в умеренных количествах. У детей свекла может сильно расслабить кишечник», — уточнила Черняева.