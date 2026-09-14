Диетолог перечислила продукты, которые спасут от осенней хандры

14 сентября 2026, 19:15

Диетолог Русакова: питание может снизить риск возникновения осенней хандры

Фото: iStock/Lisovskaya

Правильное питание способно снизить риски возникновения осенней хандры. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.





В разговоре с Москвой 24 эксперт посоветовала включить в осенний рацион жирные сорта рыбы, например лосось, скумбрию и сельдь. В них много омеги-3, которая необходима для нормальной работы нервной и иммунной систем. Кроме того, стоит обратить внимание на орехи. Они поддерживают иммунитет благодаря магнию и витамину Д в составе.





«Также осенью стоит делать ставку на сезонные овощи, ягоды, фрукты: тыкву, облепиху, клюкву, яблоки и так далее. Они насыщены витаминами и антиоксидантами, которые повысят уровень энергии», — отметила Русакова.

«При попадании в организм арбутин расщепляется до гидрохинона, обладающего выраженным антисептическим и противомикробным действием, особенно в мочевыводящих путях», — пояснили эксперты.