Диетолог перечислила продукты, которые спасут от осенней хандры
Диетолог Русакова: питание может снизить риск возникновения осенней хандры
Правильное питание способно снизить риски возникновения осенней хандры. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
В разговоре с Москвой 24 эксперт посоветовала включить в осенний рацион жирные сорта рыбы, например лосось, скумбрию и сельдь. В них много омеги-3, которая необходима для нормальной работы нервной и иммунной систем. Кроме того, стоит обратить внимание на орехи. Они поддерживают иммунитет благодаря магнию и витамину Д в составе.
«Также осенью стоит делать ставку на сезонные овощи, ягоды, фрукты: тыкву, облепиху, клюкву, яблоки и так далее. Они насыщены витаминами и антиоксидантами, которые повысят уровень энергии», — отметила Русакова.
Тем временем в пресс-службе Роскачества рассказали RT, что брусничный лист является настоящей кладезью биологически активных соединений. Его применяют при воспалениях, отёках и простудах. Главная его особенность заключается в высоком содержании арбутинового гликозида.
«При попадании в организм арбутин расщепляется до гидрохинона, обладающего выраженным антисептическим и противомикробным действием, особенно в мочевыводящих путях», — пояснили эксперты.
Так, брусничные листы оказывают мочегонное и противовоспалительное действие, улучшают состояние кожи, сосудов и сердца, выводят продукты распада лекарств и алкоголя, уменьшают воспаление в суставах и регулируют углеводный обмен, улучшая усвоение глюкозы.