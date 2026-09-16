Диетолог рассказала о пользе тыквы для похудения и улучшения пищеварения

16 сентября 2026, 02:57

Диетолог Устинова: Тыква малокалорийна и помогает дольше сохранять чувство сытости

Фото: iStock/Vladimir Mironov

Тыква малокалорийна, богата клетчаткой, витаминами и антиоксидантными соединениями, поэтому её стоит включить в личное меню тем, кто старается следить за весом и работой пищеварительного тракта. Об этом заявила в беседе с «Газетой.Ru» терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.