Диетолог рассказала о пользе тыквы для похудения и улучшения пищеварения
Тыква малокалорийна, богата клетчаткой, витаминами и антиоксидантными соединениями, поэтому её стоит включить в личное меню тем, кто старается следить за весом и работой пищеварительного тракта. Об этом заявила в беседе с «Газетой.Ru» терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.
В среднем калорийность тыквы составляет около 22 ккал на 100 граммов. В таком количестве мякоти содержится суточная норма витамина А — он важен для хорошего зрения, иммунитета и гормонального баланса. Клетчатка, в свою очередь, помогает кишечнику и продлевает ощущение сытости.
Согласно материалу, способ приготовления во многом определяет пользу тыквы. Лучше всего запекать её, тушить или готовить на пару. Желательно не добавлять много масла, сахара, сливок или сыра. В готовом виде тыква мягкая, поэтому легко усваивается и подходит для добавления в суп-пюре, кашу и запеканку. Более того, она хорошо сочетается с мясом и рыбой.
Семена тыквы тоже полезны: в них есть растительные жиры, белок и минералы. Однако калорийность здесь выше, чем у мякоти, поэтому порции должны быть небольшими. Устинова подчеркнула, что тыква приносит наибольшую пользу как часть разнообразного сбалансированного рациона.
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